Sportief voordeel? Britse baanwielrensters boos om ‘oneerlijke concurrentie’ transgender Emily Bridges

Een dreigende opstand in het Britse wielrennen leidde er afgelopen week toe dat het debat over het meedoen van een transgender renster in één keer de Britse sportwereld bepaalde. De 21-jarige Emily Bridges, die tot 2018 enkele records brak bij de mannelijke junioren, kwam er in 2020 voor uit dat ze transgender is. Vorige week zou ze voor het eerst meedoen aan de Britse nationale kampioenschappen op de baan.

Toch werd de deelname haar door de internationale wielerunie UCI ontzegd. Ze stond nog steeds ingeschreven als man, zo was de officiële reden. Onderliggend was er ook al druk uitgevoerd: enkele tegenstanders hadden gedreigd met een boycot, een ‘crisissituatie’, als Bridges zou meedoen. Ze vreesden de oneerlijke concurrentie die zou ontstaan.

Het wel of niet mee mogen doen hangt af van de testosteronwaarde van een sporter. In het wielrennen is die regel wat strikter dan in andere sporten. Een renster moet zeker één jaar een testosterongehalte onder de vijf nanomol per liter hebben. Voor een man ligt dat getal normaal gesproken vaak tussen de tien en 35, bij vrouwen onder de drie.

Emily Bridges

Significant langzamer dan toen ze man was

Volgens Bridges daalde haar testosteronwaarde na hormoontherapie binnen een week tot onder de drie. Ze is nu ook significant langzamer dan in haar jaren als man. Dat moet ook, omdat een vrouw gemiddeld zo’n 10 tot 15 procent minder presteert op hetzelfde onderdeel waar tijd wordt gemeten.

Toch is er inmiddels flinke controverse rond haar sinds ze voor het eerst deel wilde nemen aan een wedstrijd bij de vrouwen. Inmiddels heeft ook de Britse premier Boris Johnson zich uitgelaten over de kwestie: hij vindt niet dat mensen die als man geboren zijn tegen vrouwen moeten sporten.

De Britse wielerbond en het Brits olympisch en paralympisch comité legden de zaak bij de UCI, met de aanbeveling voor strengere regels en niet alleen de focus op het testosterongehalte. De UCI reageerde vorige week bij de BBC via voorzitter David Lappartient welwillend. Volgens Lappartient zijn er extra regels nodig. “Ik geloof niet dat de testosteronregel genoeg is. Wij kunnen dit niet alleen oplossen, dus moeten we samenwerken.”

Lappartient roerde bovendien een punt aan waar nu nog veel onduidelijkheid over is. Iemand die als jonge man de puberteit beleeft, heeft een voordeel ten opzichte van jonge vrouwen. Dat verschil lijkt nog jaren te blijven bestaan, blijkt uit onderzoek. Lappartient: “De vraag is of je lichaam herinnering heeft. Heb je daar voordeel van? Hebben we hier te maken met oneerlijke competitie?”

Bonden en federaties hebben eigen regels

De UCI-voorzitter wil met meerdere sportfederaties kijken of er duidelijke en eenduidige regels kunnen worden opgesteld. Op dit moment zijn meerdere instanties zelf regels aan het opstellen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Amerikaanse zwembond USA Swimming, die het afgelopen jaar transgender Lea Thomas in de studentencompetitie alles zag winnen.

Wil een transgender nu meedoen in een Amerikaanse zwemcompetitie, dan moet ze drie jaar onder de vijf nanomol per liter zitten en dan mag haar puberteit ‘niet hebben geleid tot sportief voordeel’. Eind april komt ook de internationale triatlonfederatie met nieuwe eigen regels.

De discussie over transgenders in de sport is zeker niet nieuw. Afgelopen juli deed Laurel Hubbard als eerste transgender mee op de Olympische Spelen. Als gewichthefster kwam ze in actie in de categorie boven 87 kilo. Ze slaagde er niet in om een van haar drie pogingen succesvol uit te voeren.

Bridges zelf liet op Instagram van zich horen kort nadat ze de mededeling kreeg dat ze niet mee mocht doen. Niet veel later zette ze haar account op privé. “Ik voel me vernederd en gedemoniseerd. Niemand zou moeten kiezen tussen wie ze zijn of deelnemen aan de sport waar ze van houden.”

