Sporters sluiten zich terecht af van ‘Genocide games’

Advies: zet vanaf vandaag gewoon de tv aan en geniet. Denk verder niet te veel na. Concentreer u op de rondetijden van Irene Schouten, de techniek van Kimberley Bos of misschien de tranen van Kjeld Nuis. Denk vooral niet aan de sinistere context.

Sinds die van Moskou in 1980 waren Olympische Spelen niet meer zo omstreden als deze ‘Genocide Games’ in Peking. Alsof er een feest moet plaatsvinden in een groot spookhuis. De eigenaar van deze Villa Volta heeft een verderfelijke reputatie en bloed aan zijn handen. Na binnenkomst van alle feestgangers deed hij alle deuren en ramen op slot. Zijn alibi: veiligheid. Even de tuin in mag niet. Wat zich daar afspeelt, achter op dat landgoed, mag niemand zien. De gastheer waarschuwde: wie er iets over zegt, riskeert een straf. In het hele huis hangt afluisterapparatuur. Een lockdown zonder weerga.

De arme bezoekers pikken alles. Ze hebben zó hard gewerkt hier op hun best te zijn. Terwijl ze weten dat ze de bouwstenen zijn van de façade die de gastheer aan de wereld toont om zijn wandaden te verdoezelen.

Een tikje idealistisch

Het Internationaal Olympisch Comité is ceremoniemeester. Dat koos deze plek uit. Zo’n party boycotten heeft volgens mensenrechtenorganisaties geen zin. Zij geloven in druk uitoefenen op regimes. Sportevenementen kunnen een land veranderen, denken de mensenrechtenlieverds. Een tikje idealistisch. Alsof Ruslands Poetin er na Sotsji 2014 en het WK voetbal in 2018 op vooruitging. Alsof China zich sinds de Zomerspelen van 2008 ook maar iets aantrok van de mensenrechten.

Grote federaties als Fifa en IOC lijken kwalijke regimes juist te legitimeren. Hun voorzitters gaan zich gedragen zich als slippendragers. Zie Fifa’s Gianni Infantino, het schoothondje van Qatar, zie Thomas Bach van het IOC. Op een vraag deze week over mogelijke protestacties van sporters bleek dat Bach hoopt dat ze achterwege blijven. Politiek en sport moeten in zijn ogen gescheiden blijven. “Een acteur die Hamlet speelt, laat zich ook niet uit over de lokale politieke situatie.”

Boycotgeesten uit het verleden

Bach liet zich ook weer voor het karretje van Xi Jingping spannen in de zaak rond tennisster Peng Shuai, monddood gemaakt en gegijzeld omdat ze een ex-minister beschuldigde van misbruik. De Duitser ziet deze Spelen als een ‘geweldig’ feest. Tot zijn ergernis had hij gezien dat ‘in de hoofden van sommige mensen de boycotgeesten uit het verleden weer hun lelijke kop lieten zien’.

Op dezelfde dag stonden deze week mensen met their ugly head voor het kantoor van het IOC in Lausanne actie te voeren voor een boycot: gevluchte Oeigoeren en Tibetanen. Zij deden dat in naam van hen die geen stem hebben, hun onderdrukte volkeren. Meer dan een miljoen Oeigoerse moslims zijn door de gastheer van Bachs fuif opgesloten in heropvoedingskampen. Moskeeën zijn gesloopt of platgebrand, mensen werden tot sterilisatie of abortus gedwongen. Onafhankelijke experts noemen het genocide.

Als speelballetjes op de roulettetafel

Onze Ireen, Sven, Melissa, Glenn, Suzanne en die duizenden anderen zijn slechts speelballetjes op de roulettetafel van het grote geld en de politieke belangen. De sporters sluiten zich daarvoor af. Terecht. Hoe kun je anders presteren in zo’n macabere setting? Dus steun ze maar. Geniet van hen. Ze verdienen het. En wie weet, hopelijk, is er één moedige gast die vanaf het podium met een gebaar of voor mijn part regenboogveters iets van protest laat zien, tegen alle wreedheden achter de coulissen.

