Sporters met een beperking zijn in coronatijd beperkter dan ooit

In het sporthonk van Woonlocatie Berflo Es zakt Beer ten Cate (48) langzaam door haar benen. Haar knieën steken ver over haar knaloranje gympen uit. “Doe ik het zo goed?”, vraagt ze aan haar begeleider Peter Sassen (44). “Je moet je billen iets verder naar achteren duwen”, antwoordt Sassen terwijl hij haar houding corrigeert. “Je moet net doen alsof je naar de wc gaat.”

In deze kleine ruimte van zorgorganisatie Aveleijn, die voorheen werd gebruikt als vergaderzaal en tegenwoordig ook dient als opslagplaats, sport Ten Cate wekelijks. Nu andere sportfaciliteiten gesloten zijn, kunnen zij en de 23 andere bewoners van de wooninstelling in Hengelo hier terecht om te sporten. Een beetje behelpen, maar het is het wel een uitkomst voor actieve bewoners als Ten Cate. “Nu kan ik, met het verstand op nul, gaan met die banaan.”

Daarmee vormt de kleurrijke Ten Cate, die wit kant en witte, grijze en lichtblauwe woldraden in haar haar heeft gevlochten, een uitzondering. Blijven sporten, ondanks corona, is niet voor iedereen met een verstandelijke beperking weggelegd. Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat zes op de tien mensen met een verstandelijke of fysieke beperking minder is gaan sporten in tijden van corona. En dat terwijl uit eerder onderzoek al bleek dat de sportdeelname van ongeveer 440.000 Nederlanders met een verstandelijke beperking veel lager ligt ten opzichte van de rest van Nederland.

Nederland,Hengelo,17-02-2021Beer ten Cate, een vrouw met een verstandelijke beperking die thuis juist wel is blijven sporten, op haar eigen manier. foto / Koen Verheijden. Beeld Koen Verheijden

Wegvallen van groepsactiviteiten

Dat minder bewegen in tijden van corona komt volgens Linda Koning, medewerker bureau evenementen bij Aveleijn, onder andere door het wegvallen van groepsactiviteiten. Voorheen werden er allerlei toernooien met bowlen, voetbal, darten en sjoelen gehouden. Ook organiseerde de Twentse zorgorganisatie om de twee weken een wandelclub en konden cliënten bij verschillende G-verenigingen in de regio terecht. Koning: “Dat missen zij nu heel erg.”

Waar iemand zonder een beperking doorgaans uit zichzelf op zoek kan gaan naar alternatieven om in beweging te blijven, is dat voor iemand met een verstandelijke beperking een stuk moeilijker. “Onze cliënten zijn grotendeels afhankelijk van ons en van zulke activiteiten”, vertelt Sassen in het door hem opgezette sporthonk. “Voor hen is het lastiger om voor een een eigen invulling van hun dag te zorgen.”

Uit het onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat driekwart van de respondenten met een verstandelijke beperking geen gebruik maakt van alternatieve sport- en beweeginitiatieven als challenges of videolessen. Bij mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening was dat iets minder dan de helft.

Online les ging iets te snel

Ten Cate heeft ook geprobeerd een online videoles te volgen, maar dat ging haar iets te snel. Daarom doet zij naast de wekelijkse sessie met Sassen ook thuis oefeningen die zij van hem krijgt, in haar eigen tempo. Met een blauwe dumbbell en met een oud trekapparaat met ijzeren spiraalveren, dat bij haar vader op zolder weg lag te stoffen. “Zo blijf ik in beweging en hoop ik mijn suiker onder controle te krijgen”, vertelt Ten Cate. “ Want ik wil liever niet spuiten. Dat vind ik eng.” Vervolgens spant ze zichtbaar gemotiveerd haar biceps aan: “En ik wil sterker en fitter worden natuurlijk.”

En dat is niet het enige waarom sporten zo belangrijk is voor mensen met een verstandelijke beperking. Beweging is volgens Sassen voor deze groep een uitlaatklep, in sommige gevallen een strijd tegen een stukje overgewicht, versterkt de conditie en heeft ook een mentale impact. “Als je van tevoren een doelstelling maakt met een cliënt en diegene vervolgens het doel haalt, dan is dat iets om trots op te zijn. Dat geeft het mentale welzijn ook weer een boost.”

Ten Cate blijft ondanks alle coronamaatregelen en het wegvallen van de door haar geliefde wandelclub, positief. Op haar Facebook-pagina staan verschillende video’s waarin zij aan het sporten is. Zo hoopt ze ook haar Facebook-vrienden in beweging te krijgen. “Geen dumbell? No problem”, valt er bij een van de video’s te lezen. “Gebruik een van je knuffels en doe deze oefening twintig keer drie.”

