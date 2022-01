Sportend Nederland wil nú open. ‘Bewegen is een gratis medicijn tegen pandemieën en ziek worden’

Met gezonde tegenzin stappen prominenten uit de Nederlandse sportwereld en enkele Kamerleden om de hoek van het Binnenhof op een spinningfiets. Zweten willen ze best. De wrevel zit ’m in het feit dat het in deze setting nodig is. “Het is toch bizar dat wij hier op een plein moeten fietsen om het belang van sporten te onderstrepen”, zegt Anneke van Zanen, voorzitter van sportkoepel NOC-NSF. “Als je een gezonde samenleving wilt, moet je mensen laten sporten. Dat is toch evident?”

Nederland is een van de weinige Europese landen waar de binnensportaccommodaties gesloten zijn. Met deze actiedag hopen de sportbonden en de fitnessbranche de regering over te halen om ‘de sport van het slot’ te halen. In lijn met een eerder aangenomen Kamermotie menen zij dat sport als essentiële dienstverlening erkend moet worden.

“Nog steeds wordt onderschat dat vitaliteit ook een eerste levensbehoefte is”, stelt Ronald Wouters, algemeen directeur van NL Actief en een van de initiatiefnemers. “Bewegen is een natuurlijke manier om je immuunsysteem een boost te geven. Als je traint, breng je het systeem in disbalans waarna het zich weer moet herstellen. Dat is precies wat er met een lichaam gebeurt als er een virus binnendringt.”

Het Haagse plein ligt er verlaten bij. Er zijn nauwelijks belangstellenden. Hoewel gele stippen op de tegels herinneren aan de afstandsregel, verklaart de organisatie dat een massale opkomst geen doel was. Dit is geen protest. Dit is een oproep, noem het een noodkreet. Een officiële opening is er niet. Dat past ook wel bij de sector: niet praten maar doen.

Fietsen dus, op een podium in een ‘glazen sporthuis’. Met een knipoog naar de jaarlijkse radio-actie is daarvoor gekozen, om te laten zien dat binnen sporten ook prima kan. Alleen is het ‘huis’, dat overigens bestaat uit plastic wanden, aan de voorkant open. Dit is de vorm die op korte termijn te realiseren was, klinkt het. Zo onderstreept de onvolkomenheid misschien wel de urgentie.

Op de vroege ochtend trappen Van Zanen en oud-volleybalcoach Joop Alberda naast elkaar de pedalen rond. De actie wordt breed gedragen. Een door meer dan 300.000 Nederlanders ondertekende petitie wordt aangeboden aan de kersverse minister Conny Helder. Alberda: “Leer nou van deze crisis dat bewegen een voorwaarde is, een gratis medicijn tegen pandemieën en ziek worden. We zijn gestopt met roken, laten we nu ook stoppen met zitten.”

De regering realiseert zich volgens Alberda nog steeds niet hoe groot het maatschappelijk belang van sport is. In het nieuwe regeerakkoord komt het onderwerp nauwelijks aan bod. “Het kabinet is cognitief gestuurd. Het lijkt alsof het hoofd in Den Haag zetelt en het lichaam in het land. We weten al eeuwen dat een gezonde geest in een gezond lichaam huist. De samenleving zit te wachten op die holistische aanpak. Daar is deze dag ook belangrijk voor. Een kleine milestone in onze zoektocht naar een vitale samenleving.”

“Eigenlijk heb je een soort rijksinstituut van vitaliteit nodig. Rijkswaterstaat is onafhankelijk van politieke invloeden. Als het water stijgt, doen we de dijken omhoog. Als de gezondheid beschadigd wordt, moeten de gezondheidsdijken omhoog. En daar kunnen sport en bewegen een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Van Zanen benadrukt dat deze lockdown veel kwaad doet: “In december heeft een op de drie Nederlanders niet intensief bewogen. Dat je het nu rustig aan doet met competities begrijp ik, om mensen niet te veel te laten reizen. Maar ieder mens moet iedere dag kunnen trainen.”

De timing van de actie is geen toeval. Het is de eerste werkdag van een nieuw kabinet en vrijdag wacht weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Wouters: “Dit is hét moment om een statement te maken”. Wie weet luisteren de beleidsmakers nu?

