Sporten in Qatar: ‘Als sporter alleen, zeker in een kleine sport als de mijne, sla je geen deuk in een pakje boter’

Het was gezellig in Qatar, afgelopen week. Toptennisser Roger Federer was er met zijn collega’s, net als de beste beachvolleyballers ter wereld, de crème de la crème van de Europese golfscene en de mondiale top van het openwaterzwemmen. Regerend olympisch kampioen Ferry Weertman kon eindelijk het water weer in voor zijn eerste wedstrijd in dertien maanden, en dat het decor dan uitgerekend een land is waar de mensenrechten in het geding zijn, tja, dat zij zo.

“Het is een lastige kwestie, maar ik moet toegeven dat ik me er niet uitbundig in heb verdiept”, verklaart Weertman zaterdagavond vanuit zijn hotelkamer nadat hij eerder die dag teleurstellend achtste is geworden. Of hij heeft overwogen om niet af te reizen? Nee. “Wij zijn uiteraard tegen het schenden van mensenrechten, maar in het openwater valt heel weinig te kiezen. De meeste zwemmers betalen om te mogen sporten of kunnen net rondkomen. Er zijn voor ons over de hele wereld niet veel races van hoog niveau. Dat maakt de keuze een stuk moeilijker, zeker in dit jaar waarin ik maar drie of vier races kan zwemmen in de aanloop naar de Spelen. Wat heb je dan eigenlijk als sporter te kiezen? Ga ik mijn eigen sportcarrière opofferen?”

Selectieve verontwaardiging

Terwijl steeds meer vraagtekens geplaatst worden bij het WK voetbal in Qatar, eind 2022, viert dat land ondertussen ongestoord het ene na het andere sportfeestje (lees: pr-feestje). De selectieve verontwaardiging wordt mede gevoed door de aandacht die een grote sport als voetbal trekt en de vele arbeidsmigranten die het leven lieten bij de bouw van de voetbalstadions. Het zorgt voor een ingewikkeld speelveld voor sporters in kleinere sporten, zeker nu er door corona voor hen nog minder te kiezen valt.

Weertman is lid van de atletencommissie van wereldzwembond Fina. Daarin worden deze zaken zeker besproken, zegt hij. “Wij zijn een adviesorgaan. Of er wat mee gedaan wordt, is niet aan ons. Er zijn een hoop van dit soort landen en dat zijn juist ook de landen die vaak geld hebben en dat willen investeren in sport, om naam te maken. Voor sportorganisaties is dat ingewikkeld, want zij zijn afhankelijk van landen die de kosten voor de organisatie van evenementen willen betalen. Ik ga ervan uit dat de Fina alle argumenten meeneemt in de afweging.”

“Het scheelt ook dat er voor ons geen grote stadions gebouwd hoeven te worden. Dat maakt het iets minder direct. Ik ben nu vooral heel blij dat er eindelijk weer een wedstrijd is en dat het ondanks corona zo goed geregeld is hier.”

Meer allround

Die wedstrijd verliep zaterdag niet helemaal zoals gepland. Fysiek was Weertman in vorm, maar hij miste tactische scherpte. Nam de boeien te vaak aan de buitenkant en reageerde te traag op zwemmers die langszij kwamen. Daardoor eindigde zijn gebruikelijke inhaalslag na 10 kilometer niet op het podium. “Achtste is niet waar ik voor aan het trainen ben. Aan de andere kant heeft deze race me in mijn hoofd scherper gemaakt. Ik neem een hoop leermomenten mee voor mijn reis richting Tokio. Zo bezien is niet optimaal presteren soms beter. Dat er nog wat miste in de power en snelheid voor de eindsprint moeten we bijvoorbeeld evalueren.”

Hoewel Weertman de lange wedstrijdpauze heeft benut om een meer allround zwemmer te worden, die op allerlei scenario’s kan anticiperen, was het een bewuste keuze om in de baai bij Katara Beach voor zijn standaard raceplan te kiezen. “Anders zou mijn prestatie moeilijk te vergelijken zijn met eerdere wedstrijden. Dan zouden er te veel variabelen zijn: de vorm, het raceplan of de drukte in het veld. Hier deden zestig man mee, in Tokio straks maar 25. Dat maakt een hoop verschil.”

Dit spaarzame meetmoment is van niet te onderschatten waarde met het oog op de Olympische Spelen. Het helpt bij het finetunen. Weertman wil in Japan afscheid nemen met een tweede olympische titel. Daarna heeft de afgestudeerd bedrijfskundige naar eigen zeggen meer tijd om zich te verdiepen in het spanningsveld tussen sport en politiek. “Ik ben nu nog een actieve atleet. Dat maakt het moeilijk om me dieper in de discussie te mengen. Wat ik wel weet, is dat een boycot alleen zin heeft als die breder georganiseerd en gedragen wordt. Als sporter alleen, zeker in een kleine sport als de mijne, sla je geen deuk in een pakje boter.”

Weertman is inmiddels terug in Nederland. In Qatar zijn de volgende topsporters alweer geland. Deze week staat een tafeltennistoernooi op het programma, later deze maand volgt de Qatar MotoGP.

Lees ook:

Golfer Daan Huizing in Qatar: ‘Ik moet ook gewoon mijn werk doen’

Daan Huizing deed afgelopen week mee aan de Qatar Masters, een van de toernooien van de European Tour. Uiteraard is hij op de hoogte van de mensenrechtenschendingen en de slechte omstandigheden waarin buitenlandse arbeiders er moeten werken. ‘Ik heb weinig keus, zegt hij daarover.’