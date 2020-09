Sportcompetities zijn nu al flink verstoord door corona

Veel georganiseerde (team)sporters zijn tussen de 20 tot 35 jaar, de leeftijdscategorie met een hoog aantal besmettingen met Covid-19. Ze trainen en spelen samen, ook in contactsporten, en reizen regelmatig samen in een auto naar uitwedstrijden. De strenge regels, vanuit de bond en sportkoepel NOC-NSF in protocollen beschreven, blijken moeilijk na te leven. Als één teamlid besmet is, is de kans reëel dat het halve team in quarantaine moet.

Het gevolg: voor competitieplanners en bonden is het nu al improviseren. De vraag of en, zo ja, in welke vorm competities voor de circa vier miljoen georganiseerde sportbeoefenaars doorgang kunnen blijven vinden vormt een hoofdpijndossier voor zowel het personeel op de bondsbureaus als de honderdduizenden vrijwilligers die wekelijks voor hun club klaar staan.

De KNVB, met 1,2 miljoen leden veruit ’s lands grootste sportbond, zag in de eerste weken van het prille voetbalseizoen hoe als gevolg van de coronapandemie al honderd wedstrijden van eerste (standaard)elftallen zijn afgelast of uitgesteld. De problemen zijn vaak geconcentreerd op een paar vierkante kilometer. Zo werd in Emmen zowel het complex van VV Bargeres als dat van WKE ’16 vanwege een aantal coronagevallen binnen de club op slot gegooid, iets waar eerder ook MSC Meppel toe was gedwongen.

Indoorsporten vrezen voor de toekomst

Competitieleiders van de districten maken momenteel overuren om de voetbalduels in ieder geval voor het einde van de eerste seizoenshelft alsnog doorgang te laten vinden. De KNVB heeft zich ten doel gesteld afgelaste wedstrijden binnen een tijdsbestek van tien dagen op een doordeweekse dag alsnog te laten spelen. De kalender biedt nu nog voldoende ruimte , maar de zorg bestaat dat dit gaandeweg het seizoen steeds moeilijker wordt.

Op het lagere recreatieve niveau heeft de KNVB de verenigingen uit voorzorg de mogelijkheid geboden om naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in het competitieschema. In een poging de drukte op de sportparken te spreiden zijn vriendenelftallen vrij om, in samenspraak met de tegenstander, hun wedstrijden te verplaatsen naar woensdagmiddagen of vrijdag- dan wel zaterdagavonden.

Gevangen in een web van door hogerhand opgelegde restricties zijn het vooral de indoorsporten die vrezen voor de toekomst. De Nederlandse Basketball Bond (NBB) noteerde in de eerste speelronde van het seizoen bij de hoogste jeugd en de eerste en tweede divisie tien wedstrijden die geen doorgang konden vinden. Landelijk ging er, als gevolg van corona, een streep door zo’n 5 procent van alle wedstrijden.

In de praktijk blijkt voor veel indoorsporters het opvolgen van de maatregelen in het vuur van het spel dusdanig moeilijk, dat uit angst voor besmetting een flink aantal ploegen zich bij zowel volleybalbond Nevobo als de basketbalbond zelfs helemaal niet heeft ingeschreven voor de eerste competitiehelft.

Reglementen al aangepast

In het hockey vonden in de eerste drie competitieronden 190 van de in totaal 22.112 duels op alle niveaus geen doorgang, een score van slechts 0,9 procent. Bij die afgelaste wedstrijden zaten drie duels uit de hoofdklasse. Volgens directeur Erik Gerritsen van hockeybond KNHB is dit het rechtstreekse gevolg van het strikte coronabeleid dat de bond hanteert.

Gerritsen: “Voorafgaand aan het seizoen zijn er in de hoofdklasse geen verplichte coronatesten uitgevoerd. Dat zou meer dan 500.000 euro hebben gekost en dat kunnen de clubs en de KNHB zich financieel niet veroorloven. Daarom hebben we ervoor gekozen om een wedstrijd te schrappen wanneer er binnen een selectie zes of meer spelers zijn die als gevolg van coronagerelateerde maatregelen niet mogen sporten. Dat kan een positieve test zijn, maar ook een verplichte thuisquarantaine of symptomen als hoesten en niezen. Aangezien veel hoofdklasseclubs hun spelers onderdak bieden in hetzelfde huis, kun je betrekkelijk snel aan die aantallen komen wanneer één persoon klachten heeft.”

Vooruitlopend op de tweede golf paste de KNHB voor het seizoen de reglementen al aan. Heeft in een competitie minder dan 75 procent van de wedstrijden plaatsgevonden, dan wordt de stand op het moment dat alle teams een maal tegen elkaar gespeeld hebben, beschouwd als eindstand. Wanneer het seizoen noodgedwongen wordt afgebroken nadat driekwart van de duels (of meer) is gespeeld, geldt de actuele stand als eindrangschikking.

