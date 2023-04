Sportclubs die omvallen? De politiek heeft een zorgplicht voor sportvoorzieningen, vindt de PvdA

Talloze bestuurders van sportverenigingen vrezen voor het voortbestaan van hun club. Op basis van eigen onderzoek concludeert het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) dat binnen vijf jaar zelfs de helft van alle 22.600 amateurverenigingen in ernstige problemen verkeert. PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis is samen met het RVVB door het land getrokken om te horen waar het wringt.

U noemt sportverenigingen ‘het onmisbare cement van onze samenleving’. Wat staat er op het spel?

“Bij amateurclubs leren we van jongs af aan dat bewegen leuk is. Ook zorgen de verenigingen ervoor dat sporten laagdrempelig kan. Bovendien is het een van de weinige plekken nog waar we elkaar ontmoeten en elkaar aanmoedigen om iets te presteren. De samenleving is meer en meer geïndividualiseerd, maar op het sportveld treffen ouders en kinderen met verschillende achtergronden elkaar.”

“Daar sta je langs de lijn met mensen van buiten je bubbel, of het nou om sociale media gaat of de buurt. Als dat soort voorzieningen omvallen dan schaadt dat veel meer dan alleen de gezondheid van mensen die minder makkelijk kunnen sporten. Dan verdwijnt een belangrijk stuk gemeenschapszin.”

Sportverenigingen zien de toekomst massaal somber in. Ze kampen met een dalend ledenaantal, stijgende (energie)kosten, tijdrovende bureaucratie en een gebrek aan vrijwilligers. Waar gaat het volgens u mis?

“Het kabinet laat het sportbeleid op z’n beloop, terwijl de helft van de sportverenigingen dreigt te verdwijnen als er niet actief en betrokken beleid wordt gevoerd. Aan mooie plannen en doelstellingen geen gebrek. Maar waar blijft de de vertaling naar de praktijk, om deze voorzieningen voor alle Nederlanders te garanderen?”

“Sport hangt er in de politiek vaak een beetje bij. Het gaat hooguit over topsport of een WK. Dat is mooi natuurlijk, maar zonder breedtesport ook geen topsport. In de coronaperiode hebben sportverenigingen bewezen hoe belangrijk ze zijn om een maatschappij fysiek gezond te houden en mentaal vitaal. Er wordt te makkelijk gedacht dat de sector zichzelf wel overeind houdt. Dat is de tragiek van sport: we vinden het allemaal belangrijk, maar iedereen en dus niemand is er verantwoordelijk voor.”

Uit het onderzoek van het RVVB komt naar voren dat veel bestuurders zich aan hun lot overgelaten voelen. Wat hoorde u?

“Ik ben zelf bestuurder geweest van een zaalvoetbalvereniging in Gouda. Met die blik heb ik gekeken. Huub uit Amsterdam begint een crowdfundingactie om te voorkomen dat de contributie omhoog moet. Hij weet: elke euro erbij betekent een lid eraf. Hij vindt dat rijk én arm moeten kunnen blijven sporten.”

“Wiepke uit Heerenveen vertelde dat de energiesteun te lang op zich laat wachten. ‘We worden pas geholpen als we nul op onze rekening hebben.’ Dat is precies wat er fout gaat. De overheid heeft een zakelijke houding aangenomen tegen publieke voorzieningen.”

Komt u daarom met een actieplan, woensdag in het sportdebat?

“Sport heeft op dit moment geen wettelijke basis. Daarom pleit ik voor een sportwet. Ik vind dat de politiek een zorgplicht heeft voor sportvoorzieningen. Er zou een minimumnorm gesteld moeten worden voor het aantal sportmogelijkheden binnen een gemeente. Ook de spreiding over verschillende wijken moet vastgelegd worden, om sport toegankelijk te houden.”

“Verder zouden gemeenten ervoor moeten zorgen dat alle verenigingen binnen vier jaar verduurzaamd zijn. Nu hebben we vrijwilligers alle verantwoordelijkheid gegeven. Ik vind dat de minister dit moet coördineren. Anders blijft het iets voor de rijken en de slimmen. Want als we er niet voor zorgen dat iedereen op de lange termijn zijn energierekening kan dragen, gaan er clubs omvallen en die klappen vallen ongelijk in de samenleving. Die vallen in de kwetsbare wijken. Daar waar toch al te weinig bewogen wordt.”

Lees ook:

Sportverenigingen dreigen massaal om te vallen

Door een stapeling van problemen vrezen talloze bestuurders van amateurverenigingen voor het voortbestaan van hun sportclub.

Voor vrijwilliger Raymond Gelissen is het sportbestuur een extra baan

Uit onderzoek van het Register voor Verenigingsbestuurders blijkt dat de helft van alle bestuurders van sportverenigingen structureel overbelast is. Tegen welke problemen lopen zij in de praktijk aan?