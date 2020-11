Sportbonden in actie tegen motorische armoede bij kinderen

Jonge voetballers, hockeyers, volleyballers en gymnasten moeten breed motorisch ontwikkeld worden. Om kinderen meer en veelzijdiger te laten bewegen slaan vier sportbonden de handen ineen in het project BMO Vaardige Generatie.

Niet minder dan 60 procent van de bij een club aangesloten jeugd bedrijft georganiseerde sport onder de vlag van KNVB, KNHB, Nevobo of KNGU. Gevraagd naar de grote gemene deler van die naar schatting 600.000 kinderen heeft initiatiefnemer Martine Hoofwijk niet veel bedenktijd nodig. In een notendop: ze leren een kunstje, waar ze idealiter zouden moeten opgroeien tot algemeen ontwikkelde sporter. “Ze worden specialistisch opgeleid, waardoor ze minder plezier beleven. Daardoor zullen ze op latere leeftijd minder sporten en bewegen.”

Tweejarige voetballertjes

De oorzaken zijn legio. Zo bespeurt bewegingswetenschapper Hoofwijk, werkzaam bij de KNHB, de trend dat kinderen op steeds jongere leeftijd lid kunnen worden gemaakt bij een club. “Er zijn voetbalverenigingen waar tweejarigen al terecht kunnen. Ook in hockey is die trend inmiddels zichtbaar, daar ze je kleintjes al met een stick rondlopen. Door peuters en kleuters zó jong specifiek in één bepaalde sport te ­bekwamen, ontbreekt de brede ­motorische basis die nodig is voor de algemene ontwikkeling. Johan Cruijff heeft ooit weleens gezegd dat hij pas op zijn zevende lid mocht worden van de plaatselijke voetbalvereniging. Tot die tijd heeft hij heel veel op straat gespeeld, met een hele goede basis als gevolg.”

Ook worden kinderen tijdens trainingen vaak begeleid door kader dat onvoldoende geschoold is. Goedwillende ouders die in hun vrije tijd voor een groep staan. De vier sportbonden lanceren daarom binnenkort niet alleen een database met diverse motorische oefenvormen waar deze vrijwilligers voor hun oefenstof uit kunnen putten, ze bieden ook opleidingen voor trainers en assistenten aan.

Hoofwijk: “We kiezen er bewust voor om geen kant-en-klare programma’s te leveren, maar bieden handvatten die ter inspiratie kunnen dienen. Een voetbaltraining is immers iets anders dan een volleybaltraining. We geven trainers ook informatie over het belang van een veelzijdige motorische ontwikkeling en tips die ze in voor hun sport specifieke oefenvormen kunnen implementeren. Hoe voorkom je dat kinderen lang stilstaan tijdens een training? Op welke wijze bouw je de moeilijkheidsgraad van oefenstof op zonder de spelvorm uit het oog te verliezen? Hoe zorg je ervoor dat je trainingsvormen aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen? Want het plezier moet te allen tijde voorop staan.”

Beweegdiploma

Het project, dat wordt gefinancierd uit gelden die sportkoepel NOC-NSF krijgt toebedeeld van het ministerie van VWS, voorziet tevens in motorische scholing van de allerjongste jeugd. Naast de invoering van de ‘APK-keuring’ voor trainingsvormen zou voor kinderen tot vijf jaar het nijntje Beweegdiploma van de KNGU de nieuwe norm moeten worden, zegt Hoofwijk. In dat educatieve programma van de turnbond leren peuters en kleuters basale vaardigheden als balanceren, springen, zwaaien, vangen en gooien.

“Wat gebeurt er wanneer je deze oefenvormen op een voetbalveld aanbiedt?’’, vraagt Hoofwijk zich nu nog af. De tijd zal het leren. Althans, dat hoopt ze. ‘’Mijn ideaal is om alle coaches die met de jongste groep kinderen werkt op te leiden tot nijntjetrainers.”

