Sinds de premier ons heeft opgeroepen na te denken over hoe de wereld eruit gaat zien nu we afstand moeten houden, pieker ik me suf. Ik ben geen doemdenker. Meestal zie ik ergens wel een oplossing of een lichtpuntje – maar sport in een anderhalvemetersamenleving: ik zie het niet voor me.

Hoe kun je voetballen, handballen, turnen, waterpoloën of judoën zonder fysiek contact? Hoe moet het verder met de sportbonden, clubs en sportcomplexen die massaal op omvallen staan? Er komt, doordat er geen wedstrijden gespeeld worden en sponsors zich terugtrekken, geen geld binnen. Terwijl de uitgaven doorgaan.

Toch wordt dat door velen niet als belangrijk bestempeld. “Het is maar sport”, wordt er gezegd. Daar kun je best wel even zonder. Of helemaal. Gezondheid, dáár draait het nu om.

Sport is een van dé oplossingen voor wat er nu gaande is

Het ironische is: sport ís gezondheid. We sporten om te ontladen. Te ontspannen. Iets wat we juist nodig hebben in tijden met veel stress, onzekerheid en angst. Met name kinderen steken er veel van op: samenwerken, angsten overwinnen en dat je met je lichaam meer kan dan je dacht. Ze leren dat bewegen heel leuk kan zijn. Want sporten doen we samen. Het verbroedert. Broodnodig in een samenleving die door een onzichtbaar rondwarend virus steeds argwanender wordt.

We sporten niet alleen om mentaal, maar ook om fysiek gezond te worden of te blijven. Sterker: sport is een van dé oplossingen voor wat nu gaande is. 80 tot 90 procent van de coronapatiënten op de intensive care heeft overgewicht. Het wekt woede als je daarover begint, en dat snap ik heel goed, want het lijkt al snel op de schuld geven. Dat heeft geen zin: zo goed mogelijk zorgen voor iedereen die ziek is of wordt, is het enige is dat nu telt. Maar in de nabije toekomst moeten we toch wat oorzaken gaan aanpakken, lijkt mij.

Vooropgesteld: overgewicht is een complex probleem. Niet iedereen kan er wat aan doen. ‘Eigen schuld’ of ‘Ga maar afvallen’ roepen is veel te simpel. Door medicijngebruik, erfelijkheid of andere factoren is het bij sommige mensen nu eenmaal wat het is.

Daar moet hulp bij komen

Maar er is ook een grote groep die door meer bewegen en een gezondere leefstijl wél wat aan overgewicht kan doen. Dat geldt voor veel diabetes type 2-patiënten, bijvoorbeeld. Op de website van de Stichting Preventie Diabetes lees ik: ‘Jaarlijks wordt bij zo’n 70.000 mensen diabetes vastgesteld. Als we zo doorgaan, hebben in 2025 zo’n 1,5 miljoen mensen in Nederland diabetes. Diabetes type 2 is voor 90 procent te voorkomen door voldoende beweging in combinatie met een gezond voedingspatroon.’

Nu is gedragsverandering een van de moeilijkste dingen die er zijn. Dat kun je niet alleen. Daar moet hulp bij komen. En alle drempels moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. Dus, wat mij betreft: de diëtist weer in het basispakket van de zorgverzekering. Net als de sportschool, elk basislidmaatschap van een sportclub en personal coaches. Maak ongezonde voeding duur en gezonde voeding goedkoop.

En begin bij kinderen. Geef ze gratis gezonde schoolmaaltijden, zodat ook kinderen in sociale achterstand een goede basis krijgen. Geef meer sport op school, door vakdocenten. Laat kinderen meer buiten bewegen tussen lessen door. Maak alle buitenschoolse sport gratis. En geef les over hoe je op een makkelijke manier gezond leeft.

Dat kost geld, zegt u? Klopt. Dat kost miljoenen. Misschien wel meer. Maar dat lijkt me geen argument meer als je ziet hoeveel het platleggen van de samenleving kost.

Sport en bewegen worden belangrijker dan ooit. Nu nog bedenken hoe dat er in een anderhalvemetersamenleving uit zou moeten zien.

Journalist en voormalig profwielrenner Marijn de Vries fietst u elke maandag door het sportweekend. Lees hier eerdere columns terug.