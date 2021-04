Sport in de kabinetsformatie: wat is haalbaar?

Jeanet van der Laan (D66): ‘Ik wil dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste ter wereld is’

“Sport is een ondergeschoven kind in de politiek. Ik wil die discussie openbreken. Prioriteit voor mij is de gezonde generatie in 2040: ik wil dat de Nederlandse jeugd dan de gezondste ter wereld is. Dat doe je onder meer met de rijke schooldag; daar moet veel meer worden bewogen. In ons verkiezingsprogramma hebben wij daar geld voor vrijgemaakt. De buurtsportcoaches spelen op lokaal niveau een geweldige aanvullende rol, daar zijn al gelden voor.

“Sport moet je niet isoleren als onderwerp. Bewegen is een middel om meer te bereiken. Het moet samengaan met bijvoorbeeld gesprekken over gezondheid of preventie. De coronacrisis maakt dat duidelijk. Ik denk dat er op verschillende plekken binnen de ministeries genoeg op tafel ligt, maar dat het de vraag is hoe je dat met elkaar verbindt en vertaalt naar actie. De overheid kan dan barrières wegnemen, bijvoorbeeld financieel. Mijn taak is om elke keer als sport of bewegen aan bod komt, iedereen te laten weten dat ik er bovenop zit.”