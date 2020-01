Sport en liefdadigheid is een ijzersterke combinatie, blijkt in Australië

Hoewel de forse rookontwikkeling ogen en luchtwegen aantast, slaan de proftennissers in Australië tegelijkertijd de ene na de andere Australische dollar bijeen voor slachtoffers van de bosbranden die woeden op het continent. Topspelers in de tenniswereld deden niet voor elkaar onder de afgelopen weken.

Australiër Nick Kyrgios begon dit jaar met doneren: hij gaf geld voor elke ace die hij zou slaan. Daarna volgden onder anderen Kiki Bertens en Simona Halep, al zou de Roemeense geld geven na elke keer dat ze haar coach boos aankeek (zij slaat niet zoveel aces). Maria Sharapova daagde Novak Djokovic op sociale media uit om haar donatie van 22.000 euro te evenaren, wat de Serviër bijna meteen deed.

Roger Federer en Rafael Nadal volgden met gezamenlijk bijna twee ton. En dan was er nog Serena Williams, die in Auckland voor het eerst in drie jaar een toernooi won en het gehele prijzengeld schonk, zo’n 40.000 euro.

Sociale druk is bij het geven van donaties niet te onderschatten. Begin vorig jaar haalde Trouw werk van René Bekkers aan, hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. ‘Het besef dat de gift later door anderen zal worden opgemerkt, kan voldoende zijn om te geven’, schreef Bekkers in een vrijwel volledig overzicht van het empirisch onderzoek op dit terrein. ‘Het omgekeerde geldt ook. Als giften openbaar zijn, loopt je reputatie schade op, als blijkt dat je niets hebt gegeven. Zelf ontkennen donateurs vaak dat ze gevoelig zijn voor sociale druk, maar dat klopt dus niet.’

Twee scholen in Kenia

Hoe dan ook, filantropie is voor Serena Williams niet vreemd. Ze heeft bovendien haar eigen organisatie waarmee ze kinderen uit arme gezinnen helpt opgroeien, ze is ambassadeur van Unicef en ze heeft twee scholen in Kenia.

Sport en liefdadigheid is een ijzersterke combinatie. Geld en bekendheid gaan er goed samen. Veel topsporters hebben hun eigen foundation of zijn er ambassadeur van. In Nederland bijvoorbeeld Dorian van Rijsselberghe, Dirk Kuijt, Edwin van der Sar en Giovanni van Bronckhorst. De Cruyff Foundation is misschien nog wel het bekendste voorbeeld.

In 2015 gaf de Amerikaanse non-profit-organisatie Do Something Cristiano Ronaldo de eer van sporter die het meest aan liefdadigheid deed. Zo doneerde de voetballer onder meer 75.000 euro aan een jonge fan die een hersenbehandeling moest ondergaan en gaf hij 165.000 euro aan een Portugees ziekenhuis waar zijn moeder was behandeld. Ook veilde hij een van zijn gewonnen gouden ballen voor beste voetballer ter wereld en gaf hij de daarmee ‘verdiende’ 600.000 euro aan een liefdadigheidsinstelling.

Mata geeft 1 procent van zijn salaris

Een ander initiatief dat aandacht behoeft, was het idee van Juan Mata van Manchester United. De middenvelder besloot in 2017 om de rest van zijn carrière elk jaar 1 procent van zijn salaris te doneren ten behoeve van goede doelen. Zijn stichting, Common Goal, groeide daarna snel. Inmiddels zijn meer dan vijftig voetballers aangesloten, onder wie ook Megan Rapinoe en Alex Morgan van het Amerikaanse vrouwenteam dat afgelopen zomer het WK won. De Nederlandse voetbalsters Siri Worm en Tessel Middag staan eveneens op de ledenlijst.

Voor de bosbranden in Australië hebben ook de grote tennisfederaties en de organisatoren van de Grand Slams zich al gemeld om geld te geven. De tennissers zelf hebben sinds begin januari al ruim 4100 aces geslagen en na het benefiettoernooi van woensdag omgerekend al zo’n drie miljoen euro opgehaald. Dat bedrag loopt de komende dagen waarschijnlijk nog verder op. Als er tenminste kan worden gespeeld.

