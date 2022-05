Sponsorgeld voor de sportclub? Oké, in ruil voor een medewerker voor het restaurant

Soms zorgen twee problemen bij elkaar opgeteld voor een oplossing. Veel horecazaken kampen met personeelstekort, veel sportverenigingen met geldgebrek. Wesley Hüning dacht: één en één is twee. Sponsorgeld voor de club? Dan een medewerker voor zijn restaurant.

Als eigenaar van eethuis ’t Noorden in Aalten ontvangt Hüning iedere week drie à vier bedelbrieven van sportverenigingen uit de regio. Wie voortaan in aanmerking wil komen voor een bijdrage van Hüning van 250 euro moet daar iets voor terugdoen, iets speciaals. Het gebruikelijke reclamebord langs het veld volstaat niet meer. Er moet in het ledenbestand gezocht worden naar iemand die voor een periode van drie maanden minimaal twee dagen per week bij ’t Noorden wil werken.

Ondernemers die steeds hetzelfde trucje doen

Zo ziet het ondernemen van de toekomst eruit, volgens Hüning. “Er zijn te veel ondernemers die steeds hetzelfde trucje doen. De wereld is veranderd.” De coronaperiode heeft hem en zijn vrouw Anita de ogen geopend. Terug naar het gekkenhuis van weleer, waarin overwerken de norm was, dat wilden ze niet meer. Met twee jonge kinderen verlangden ze naar normale werkweken, van maximaal 45 uur.

Ook daarom heeft hij meer medewerkers nodig, die kundig en zelfstandig zijn bovendien. En waar kun je die beter werven dan bij sportverenigingen? “Hoe meer sporters in het team, hoe makkelijker het werkt. Het zijn harde werkers, gedisciplineerd en in goede conditie.” De eerste twee sollicitanten hebben zich inmiddels gemeld.

