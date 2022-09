Sponsor in zwaar weer, maar de toekomst van schaatsploeg Jumbo-Visma ‘komt niet in gevaar’

Het is bij het laatste officiële programmapunt op het podium van de Jumbo-Vismaploeg in Wolvega dat Sven Kramer als de nieuwe ‘directeur business development’ van het team een soort dankwoord uitspreekt naar de hoofdsponsor. Hij verwoordt wat toch boven de zaal hangt. “Jumbo zit in zwaar weer. Het is belangrijk dat we ook in deze tijd verbinding houden.”

Ook bij wat een feestelijk evenement moest worden, waar onder meer de ouders van de schaatsers voor waren uitgenodigd, werd door Kramer op die manier teruggegrepen naar het nieuws van de afgelopen weken. In een onderzoek naar een omvangrijke witwaszaak werd algemeen directeur Frits van Eerd van Jumbo dagen vastgehouden. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar geldt nog wel als verdachte. Van Eerd trad een kleine week geleden tijdelijk terug.

Grote problemen bij de grote sponsor, maar toch waren woensdag onder meer voormalig financieel topman Ton van Veen en manager sponsoring Rogier Riemersma namens de supermarktketen aanwezig. Kramer bedankte hen, bewust. “Het is belangrijk het warme hart uit te dragen.”

Sportuithangbord

De schaatsploeg is afhankelijk van de sponsoring van Jumbo, en is naast het wielerteam en Max Verstappen een van de grote sportuithangborden voor de supermarkt. De ploeg kreeg het nieuws te horen tijdens een trainingskamp. Orie: “Het is natuurlijk wel een onderwerp. We hebben het verteld op de manier zoals ze het ook aan ons hadden gezegd. Dan is het aan de eettafel wel een gesprek, maar dat zakt na een paar dagen weg.”

Antoinette de Jong, al jaren bij de ploeg en zodoende ook betrokken bij veel momenten met ook het Jumbo-bestuur, ‘wist dat de vraag zou komen’. “Maar ja, het is niet aan mij om er iets over te zeggen. Ik ken Jumbo al heel lang als een heel betrokken sponsor. Ze staan dicht bij de ploeg, betrekken ons in activiteiten. Ik ken hen, ook Frits, als aardige en warme mensen. Het was in ieder geval niet leuk om te lezen.”

Van onzekerheid rond het team is vooralsnog geen sprake, aldus Orie. “Nee. Ze hebben ons voorgehouden dat dit geen invloed heeft op de toekomst van dit team.”

Zonder Kramer, maar ook weer met

En dus ging het in Wolvega vooral weer over een nieuw schaatsseizoen. Zonder Kramer, maar eigenlijk dus ook weer een beetje met, want hij zal zich in zijn nieuwe functie nog wel bezighouden met de financiële kant van de schaatsploeg en proberen een brug te slaan tussen schaatsselectie en fietsploeg.

Op het ijs staat Kramer niet meer. En dus staat Thomas Krol in Wolvega als enige olympisch kampioen in de selectie de pers te woord. Hij zit aan een tafel direct naast debutant Joep Wennemars, die voor de zoveelste keer moet uitleggen hoe het is om ‘de zoon van’ te zijn. Wennemars is een van de nieuwe namen in een team dat flink is vernieuwd, met ook Jutta Leerdam en Jorrit Bergsma.

Krol mist Kramer af en toe, zegt hij, want het is nu Krol die iets vaker de telefoon moet pakken om organisatorisch iets te regelen of iets te zeggen over de ijskwaliteit in Thialf. Orie zag juist kansen voor een nieuwe ploeg. “Het is nieuw, er zijn bij velen van de schaatsers onzekerheden. Dan werk je makkelijk samen. Ik ben heel blij met het teamgevoel dat wij nu hebben.”

Lees ook:

Frits van Eerd: Supermarktman die dol is op racen en winnen

Dinsdag viel de Fiod het huis binnen van Frits van Eerd, bestuursvoorzitter van supermarktketen Jumbo, sponsor van wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma en autocoureur Max Verstappen. Een profiel van de algemeen directeur.