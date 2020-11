Spitse volgt haar gevoel en keert terug naar Nederland

Er zijn van die momenten dat je beseft dat het tijd wordt om het roer om te gooien. Bijvoorbeeld als er bij thuiskomst niemand op je wacht. Of als je zoontje van 3 zegt dat hij niet meer naar jou toe in Noorwegen wil komen. Dan kijk je op een dag uit het raam van je appartement in Oslo en zeg je tegen jezelf: wat doe ik hier nog, terwijl mijn vrouw en kinderen in Emmen zijn?

Dat overkwam Sherida Spitse deze zomer. Na een bezoek aan familie en vrienden in Drenthe keerde de recordinternational van Nederland met ambivalente gevoelens terug naar Noorwegen. Ze realiseerde zich dat het ‘plaatje niet meer voor 100 procent klopte’, zoals ze via een videoverbinding vanuit Zeist vertelt. Tijd dus om knopen door te hakken.

Spitse (30) liet de leiding van haar Noorse club Valerenga IF weten dat ze haar nog doorlopende contract wilde ontbinden om terug te keren naar Nederland. Ze merkte dat het plezier verdween, niet op het voetbalveld, maar in het dagelijks leven. De geboren Friezin miste haar gezin. “Er was niemand als ik thuis kwam, zoals ik was gewend, en ik kon ze alleen maar zien via Face Time.”

Slim

Jarenlang reisde Jolien, de vrouw van Spitse en de draagmoeder van de kinderen Jens (3) en Mila (0), haar voetballende wederhelft achterna. Dit jaar kwam zij er achter dat ze haar geluk niet kon vinden in Noorwegen. Ze reisde met de kinderen naar Nederland, waar ze inmiddels een baan heeft gevonden en werkt met mensen met een beperking.

“Jolien wilde iets anders en dan ga je nadenken over wat slim is om te doen”, zegt Spitse. “We zijn geen miljonairs en je wilt geld hebben voor je kinderen. Je wilt hen een toekomst geven en je wilt ook dat je vrouw een toekomst heeft.” Moederziel alleen in Noorwegen besefte Spitse dat ook haar toekomst in Nederland lag. Vanaf januari speelt ze voor Ajax, van jongs af aan haar favoriete club.

Bekerfinale

Met de bekerfinale op 13 december tegen Lilleström, de club die Spitse in 2012 voor 25.000 euro overnam van FC Twente, neemt de international afscheid van Valerenga IF. Terug naar de eredivisie, in navolging van Sari van Veenendaal, Mandy van de Berg, Stefanie van der Gragt en Kika van Es. Ze tekende een contract van anderhalf jaar bij Ajax, waar ze, volgens eigen zeggen, financieel niet veel hoeft in te leveren.

Komende vrijdag speelt Spitse in Breda haar 181ste interland en dat is er niet zomaar een. Het betreft weliswaar een oefenwedstrijd, maar wel tegen de Verenigde Staten, dat Nederland in de WK-finale van 2019 in Lyon de baas bleef. En daarna lonkt de bijna magische grens van 200 interlands. “Het is aan mij om fit te blijven en zorgen dat de bondscoach mij blijft kiezen. Dan gaat dat wel lukken.”

