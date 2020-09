Spelen onder Van Gaal zou een eer zijn voor Atalanta’s ‘golfbreker’

Toen het nieuws eenmaal bekend was dat Ronald Koeman het Nederlands elftal zou verlaten om trainer te worden bij FC Barcelona, pakte Marten de Roon de telefoon. Hij belde de bondscoach. Om hem te feliciteren, hem succes te wensen, maar ook om te zeggen dat hij het jammer vond dat Koeman tussentijds vertrok. “Omdat hij voor mijn gevoel de juiste man op de juiste plaats was”, zegt De Roon via een videoverbinding vanuit Zeist, waar het Nederlands elftal zich voorbereidt op de Nations League-wedstrijden tegen Polen (vrijdag) en Italië (maandag).

“Hij heeft mij, een speler die niet erg opvalt, toch het vertrouwen gegeven om in het Nederlands elftal te spelen”, vertelt De Roon (29). “Daardoor heb ik veel zelfvertrouwen opgedaan. Ik heb onder hem ook goede wedstrijden gespeeld. Dat heeft mij als speler misschien wat meer aanzien gegeven.”

De Roon in Oranje? Critici vonden het maar niks, zo’n technisch beperkte middenvelder. Maar Koeman doorzag de kwaliteiten van De Roon, zoals ze die ook zien bij zijn club, het Italiaanse Atalanta Bergamo. Zijn loopvermogen, duelkracht en oog voor de te bewaken ruimtes zijn van onschatbare waarde. ‘Golfbreker’ noemen ze hem in Italië.

“Koeman heeft eerst gekeken naar de spelers die hij tot zijn beschikking had”, kijkt de oud-speler van Sparta en SC Heerenveen terug. “In Nederland zijn we nog wel eens toegespitst geweest op 4-3-3 en dat we maar aan de bal moeten zijn. Dat heeft Van Gaal veranderd op het WK in 2014. Hij keek naar: waar zijn mijn spelers goed in? Hoe kunnen we als team presteren? Koeman heeft dat later ook gedaan. Wat hebben we ­nodig? Op welk niveau zijn we nu? Daar zijn we langzaam in gegroeid.”

Visie op voetbal

De Roon noemt de naam zelf als eerste: Louis van Gaal. Van alle kandidaten die worden genoemd als opvolger van Koeman, klinkt de naam van Van Gaal toch wel het vaakst. “Meneer Van Gaal ken ik persoonlijk niet”, zegt de zestienvoudig international beleefd. “Ik ken wel jongens die eerder onder hem hebben getraind. Die zijn lyrisch over hoe hij als trainer is en hoe zijn aanpak en visie op voetbal is. Hij heeft laten zien dat hij een van de beste Nederlandse trainers ooit is. Het zou een eer zijn, maar die beslissing is niet aan mij. Die is aan de directie.” ­Onder interim-bondscoach Dwight Lodeweges moet de ingezette koers hoe dan ook worden doorgetrokken, vindt De Roon. “Als ploeg hebben we ook wel de ervaring om dit door te zetten.”

Warm en gebroederlijk was maandag het weerzien van de Oranje-internationals, die vorig jaar ­november voor het laatst bij elkaar waren. Het gaf De Roon nieuwe energie na een turbulent seizoen met Atalanta Bergamo, waarmee hij knap als derde eindigde in de Italiaanse Serie A en bijna voor een enorme stunt zorgde in de Champions League. Het werd een teleurstelling: in de slotfase van de kwartfinale moest De Roon met Atalanta toch buigen voor Paris Saint-Germain. “Ik was er eerst heel stil van. En daarna volgde teleurstelling, verdriet en boosheid”, zegt hij, “maar inmiddels heb ik het een plekje kunnen geven en ben ik trots op wat we hebben ­bereikt met Atalanta. Nu kijken of we het dit komende seizoen weer wat beter kunnen doen.”

