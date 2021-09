Spelen er te veel buitenlanders bij Nederlandse topclubs?

Louis van Gaal sprak onlangs nog van een zorgwekkende ontwikkeling: er spelen relatief veel buitenlanders bij de Nederlandse topclubs. En dat is jammer, vindt de bondscoach van Oranje. “Je hoopt altijd dat de Nederlandse spelers het Champions League-niveau aankunnen”, zei Van Gaal op een persconferentie. “Maar de scouts en de trainers bepalen dat dit niet zo is, anders zouden ze wel opgesteld worden.”

Natuurlijk refereerde Van Gaal daarmee ook aan Ajax, de enige Nederlandse deelnemer aan de groepsfase van de Champions League (die dinsdagavond begint). Elf spelers uit de 23-koppige A-selectie hebben een buitenlands paspoort. Als Ajax woensdag aantreedt bij Sporting Portugal, dan dient trainer Erik ten Hag te kiezen: de Braziliaan Antony of de van Feyenoord overgekomen Steven Berghuis? De talentvolle Jurriën Timber of de meer ervaren Marokkaan Noussair Mazraoui? En kan de Deense middenvelder Mohamed Daramy, voor twaalf miljoen euro overgenomen van FC Kopenhagen, al rekenen op speelminuten?

Buitenlands avontuur

Ajax is echter geen uitzondering. Van de 469 voetballers in de eredivisie komen er dit seizoen 223 uit het buitenland (47,5 procent). Twee jaar geleden was dat nog 41 procent. Veelzeggend was de afgelopen transferwindow bij AZ. Doelman Marco Bizot, Myron Boadu, Calvin Stengs en Teun Koopmeiners werden allemaal wel eens in verband gebracht met Ajax, maar de Amsterdammers hapten niet. Ze kozen deze zomer voor een buitenlands avontuur. Alleen Koopmeiners (Atalanta Bergamo) speelt dit seizoen Champions League, terwijl Boadu (AS Monaco) uitkomt in de Europa League, een ervaring die Bizot (Stade Brest) en Stengs (Nice) voorlopig moeten missen.

Natuurlijk zijn er meerdere wegen naar de Champions League. Vraag maar aan de door Ajax opgeleide Sven Botman, die afgelopen seizoen landskampioen werd met het Franse Lille en in poule G is ingedeeld met VfL Wolfsburg, Sevilla en Red Bull Salzburg. Of aan Mitchel Bakker, die vorig seizoen ineens een basisplaats kreeg bij Paris Saint-Germain in de halve finale tegen Manchester City. En wat te denken van Micky van de Ven, die tot voor kort verdediger was bij FC Volendam en nu mag hopen op zijn Europese debuut bij Mark van Bommels VfL Wolfsburg?

Een streepje voor

Nederlandse spelers uit de eredivisie hebben een streepje voor bij Van Gaal, zoals ook afgelopen interlandperiode te zien was met Cody Gakpo (PSV), Guus Til, Tyrell Malacia en Justin Bijlow (allen Feyenoord) en Timber, Berghuis, Daley Blind, Devyne Rensch, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen (allen Ajax). Ook op het WK 2014, waar Oranje brons veroverde, werd de basis gevormd door spelers uit de eredivisie.

Het aantal Nederlanders in het hoofdtoernooi van de Champions League schommelt echter al jaren tussen de twintig en dertig - met uitzondering van het seizoen 2018/2019, toen zowel Ajax als PSV actief waren in het hoofdtoernooi.

Van Gaal kan zich bovendien troosten met een opvallende statistiek; sinds het seizoen 2015/2016 zit er een stijgende lijn in het aantal Champions League-wedstrijden die Nederlanders voor buitenlandse clubs spelen: van veertig in het seizoen 2015/2016 naar 105 in de vorige jaargang.

Een groot aandeel mag dit seizoen verwacht worden van Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain) en wellicht Nathan Aké (Manchester City), spelend voor clubs die het gezien hun investeringen verplicht zijn om ver te komen in de Champions League. Dat valt nog te bezien voor Frenkie en Luuk de Jong en Memphis Depay bij Ronald Koemans FC Barcelona. De thuiswedstrijd van dinsdagavond tegen Bayern München dient meteen als een mooie test.

