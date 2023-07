Speelsters en bonden ruziën over gelijke betaling

Vooralsnog geen bizarre ‘ik voel mij homo, invalide en arbeidsmigrant’-speech zoals op het afgelopen WK voetbal voor mannen in Qatar. Gianni Infantino voelde zich bij de start van het WK voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland vooral moe, door de vliegreis. Én ‘heel gelukkig’ over het toernooi. “Ik wil me concentreren op de positieve punten. Als iemand ergens niet gelukkig mee is, dan verontschuldig ik mij.”

En inderdaad is niet iedereen dat. Het sportieve enthousiasme is er zeker, op het ‘grootste WK vrouwenvoetbal ooit’ volgens Infantino. Verwacht wordt dat tussen één en twee miljard mensen via de televisie inschakelen. Dat is ook te zien in de prijzenpot dit toernooi: met 98 miljoen euro drie keer zo hoog als bij het vorige WK voor vrouwen vier jaar terug. Toch is het nog altijd een enorm verschil met de mannen, die in Qatar 392 miljoen verdeelden. De Australische vrouwen lanceerden deze week een video met kritiek op de Fifa. Dicht dat gat, wij zijn niet minder waard dan de mannen, was de boodschap.

Geen bonussen

Naast het te lage prijzengeld zijn ook de salarissen onderwerp van verhitte discussie. De internationals die donderdag het WK aftrapten, in de wedstrijden Nieuw-Zeeland - Noorwegen en Australië - Ierland, krijgen evenveel betaald door hun bonden als de mannelijke internationals. Veel landen hoeven echter niet op bonussen te rekenen, anderen niet eens op een salaris.

Zo trappen de Engelse vrouwen zaterdag met een teleurgesteld gevoel hun WK af. De Europees kampioenen hebben een dispuut over prestatiebonussen tot na het toernooi geparkeerd. Die was de Engelse bond niet bereid te betalen, omdat de Fifa al individuele bonussen had beloofd. “Een schande dat wij zo moeten pushen”, zei international Lucy Bronze. De Olympisch kampioenen uit Canada liggen om dezelfde reden overhoop met hun bond.

Fifa vergaloppeert zich

Dat plan van de Fifa was om iedere speelster bijna 27.000 euro uit te keren, ongeacht of zij de groepsfase doorkwamen, tot aan 240.000 euro bij het bereiken van de finale. Het bedrag zou de Fifa direct naar de speelsters overboeken.

Deze week bleek dat de Fifa zich had vergaloppeerd met dat plan. Er bleek helemaal geen basis voor een directe overboeking. De betaling moest toch via de bonden, onder andere vanwege belastingkwesties en ingezetenschap. Helaas, zei de Fifa tegen de speelsters, kunnen wij dan niet garanderen dat de bonden het hele bedrag ook daadwerkelijk naar jullie overmaken.

Canada begint vrijdag hun WK tegen Nigeria. De speelsters van het succesvolste Afrikaanse land dachten volgens Nigeriaanse media op de valreep zelfs aan een WK-boycot. De voetbalbond daar weigert niet alleen bonussen te betalen, de speelsters kwamen al meerdere keren niet trainen omdat ze ook nog op hun salarissen wachten. De Amerikaanse bondscoach Randy Waldrum gaf in een podcast wat beschaamd toe dat hij al zeven maanden geen loon heeft ontvangen. Hij heeft de focus nu toch maar op voetballen gericht, zei Waldrum.

Afrikaanse speelsters krijgen helemaal geen salaris

Ook de drie andere Afrikaanse WK-landen, Marokko, Zuid-Afrika en Zambia, verkeren in een penibele situatie. Uit onderzoek van Deutsche Welle deze week bleek dat 87 procent van de Afrikaanse voetbalvrouwen betere betaling nodig vond, waarvan 38 procent ‘extreme verbeteringen’ noodzakelijk achtte. De Zuid-Afrikaanse bond Safa wilde zelfs helemaal geen financiële afspraken over het WK voor de speelsters op papier zetten, waarop zij trainingen oversloegen. De Safa noemde hen ‘verraders’ en ‘huurlingen’. Een liefdadigheidsstichting van de Afrikaanse voetbalfederatie Caf trok uiteindelijk maar de portemonnee.

Juist voor de vrouwen zijn financiële afspraken essentieel. Zij lopen meer risico op carrièrebedreigende kruisbandblessures dan mannen, blijkt uit onderzoek. Ook dit WK zitten verschillende topspeelsters in de lappenmand met gescheurde kruisbanden en andere blessures. Tegelijkertijd zijn vrouwen niet bij elke bond zo goed gedekt als mannelijke collega’s tegen zulke blessures.

Ook slechte velden

Belangrijk is dan dat de velden wel goed zijn om blessures te voorkomen, maar ook die laten te wensen over. In het onderzoek van Deutsche Welle gaf de helft van de Afrikaanse vrouwen aan dat zij op zeer slechte velden spelen. De goede velden zijn gereserveerd voor de mannen. Ook op dit WK zijn de trainingsvelden reden tot zorg, in tegenstelling tot op het WK van de mannen in Qatar. Zo zit in het trainingsveld van Oranje een gevaarlijke lemen cricketplaat in het veld. Oranje blijft toch op het veld trainen, omdat alternatieven te ver reizen zijn.

Éen overwinning lijkt het vrouwenvoetbal wel te hebben geboekt. De Fifa is voornemens de prijzenpot op het volgende WK vrouwenvoetbal in 2027 gelijk te trekken met de mannen, al blijft dat afwachten. Het voornemen van een directe overboeking van bonussen werd immers ook niet waargemaakt.

