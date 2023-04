Spectaculair debuut Sifan Hassan op de marathon: ze wint én loopt een Nederlands record

Atlete Sifan Hassan heeft in Londen een spectaculair debuut gemaakt op de marathon. De tweevoudig olympisch kampioen op de baan won de wedstrijd over 42,195 kilometer door de regenachtige hoofdstad van Engeland in een tijd van 2.18.34.

Daarmee verbeterde ze het Nederlands record van 2.22.51 dat Nienke Brinkman vorig jaar in de marathon van Rotterdam op haar naam zette. Ook voldeed ze aan de limiet voor deelname aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Opmerkelijke race met pijn

Hassan liep een opmerkelijke race, want na een uur leek haar wedstrijd ten einde. Ze begon opzichtig te kneden in haar linkerbovenbeen en stopte twee keer om even te rekken. Iedereen verwachtte dat ze zou uitstappen, maar de Nederlandse troef verbeet de pijn en liep door. Ze hervond haar ritme, maar was wel de aansluiting met de kopgroep kwijt.

Ook al trok ze af en toe een grimas, Hassan zette op karakter door en liep over de natte straten geleidelijk het gat naar de voorste lopers dicht. Onderweg haalde ze onder anderen Genzebe Dibaba en Judith Korir in. Na 30 kilometer keek ze olympisch kampioene Peres Jepchirchir, Sheila Chepkirui, Yalemzerf Yehualaw en Alemu Megertu in de rug. De vier vooraan versnelden toen ze in de gaten kregen dat Hassan op komst was, maar de geboren Ethiopische versaagde niet en na 35 kilometer sloot ze weer aan bij de kopgroep.

Hassan bereidde zich de afgelopen maanden op 2700 meter hoogte in Ethiopië voor op de marathon. Daar maakte ze meestal in haar eentje de vele trainingskilometers, ook gedurende de ramadan. Voor haar als moslima betekende het dat ze overdag niet mocht eten en drinken. Ze gaf voor de wedstrijd aan dat ze geen ervaring had met drinken tijdens het hardlopen, hetgeen wel noodzakelijk is om de vocht- en energiehuishouding zo lang mogelijk op peil te houden.

Tijdens de race was echter te zien dat Hassan geregeld een bidon aan haar mond zette en de drankflessen zelfs aanbood aan haar concurrenten. In de slotfase speelde haar gebrek aan ervaring haar parten. Ze liep aan de verkeerde kant van de weg en moest capriolen uithalen om haar bidon te grijpen.

Hassan onverwoestbaar

Op 2 kilometer voor de finish versnelde Megertu, maar de onverwoestbare Hassan kon gewoon volgen, evenals Jepchirchir. In de laatste honderden meters zette de Nederlandse aan en profiteerde ze van haar surplus aan snelheid. Met 3 seconden voorsprong op Megertu passeerde ze als eerste de finish op The Mall. Jepchirchir werd derde en gaf 4 tellen toe.

Unieke prestatie

Het combineren van atletiek op de baan en de weg is een unicum in de sport. Er is geen vrouw die het eerder heeft geprobeerd. Bij de mannen zijn er twee voorbeelden: Emil Zátopek uit Tsjecho-Slowakije won in 1952 zowel de 5000 en 10.000 meter als de marathon, de Fin Lasse Virén bleef in 1976 op tweemaal goud steken. In de race over 42 kilometer finishte hij als vijfde.

Bekijk hier hoe Sifan Hassan over de finish kwam

🏃🏻‍♀️🇬🇧 | Bizar, wat gebeurt hier? Kan dit? Bestaat dit? Sifan Hassan wint de London marathon, WOW!! 🙌🇳🇱 #LondonMarathon



📺 Marathons kijk je op Eurosport 2 en discovery+ pic.twitter.com/5KNnPRuM5w — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 23 april 2023

