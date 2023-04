Spectaculair debuut Sifan Hassan op de marathon: ze overwint zichzelf

Ver voor de dertig kilometer, normaal gesproken het breekpunt in een wegwedstrijd, verkrampt het gezicht van Sifan Hassan al. Ze trekt wat grimassen en stopt om haar linkerbeen te strekken. Het is niet eens het eerste moment dat ze het zwaar heeft. Vroeg in de wedstrijd wijst alles erop dat het een moeizaam marathondebuut gaat worden. Maar niets blijkt minder waar.

Als zo vaak verrast Hassan (30) zichzelf en daarmee de wereld. In de regenachtige straten van Londen verbijt ze de pijn en rent tegen de verwachting in door. Met de haar kenmerkende eigenzinnigheid, die eerder van haar al een van de grootste baanatletes aller tijden maakte, weet ze deze race over 42 kilometer uiteindelijk te winnen.

Hoe? Hassan heeft zich nog nooit iets aangetrokken van de wetten der logica en kan als geen ander een tegenslag in kracht ombuigen, weet haar trainer Tim Rowberry. Hij haalt haar val aan tijdens de series van de olympische 1500 meter in Tokio, toen ook iedereen de adem inhield maar Hassan opkrabbelde en doorging. “Daar zag ik hetzelfde karakter als vandaag.”

Hassan zelf kan het nauwelijks geloven. “Ik ben nog nooit zo dankbaar geweest als nu”, vertelt ze zes uur na de race vanuit haar hotelkamer. Dankbaar in de eerste plaats dat ze de finish heeft gehaald. “Ik was vooraf zo bang voor deze afstand.” Haar eindtijd van 2.18,34 is sneller dan het Nederlands record van Nienke Brinkman. Maar vooral bijzonder is dat ze triomfeert in het sterkste vrouwenveld ooit met onder anderen de regerend olympisch kampioene en de wereldrecordhoudster.

Een marathon wordt pas beslist na dertig kilometer

Het grootste gedeelte van de route moet ze notabene solo afleggen. Na de problemen met haar linkerheup heeft ze een achterstand op de kopgroep die zal oplopen tot twintig seconden. Daarmee houdt ze wel zicht op de concurrentie, maar dat kan behalve een moreel houvast ook gevaarlijk zijn. Zeker voor een baanatlete die gewend is om tegen anderen te strijden meer dan tegen zichzelf. Wie te snel wil inlopen, betaalt daar op die afstand immers altijd nog voor de eindstreep een prijs voor.

Een marathon wordt pas beslist na dertig kilometer. Dan vallen de tempomakers weg, regeert de vermoeidheid en zetten degenen die zich goed voelen een versnelling in. Daarom had de begeleidingsstaf van Hassan haar op het hart gedrukt om haar geduld te bewaren. “Voor baanatletes voelt het alsof ze de eerste dertig kilometer moeten inhouden”, legt haar manager Yvonne van Haperen uit. “Dat voelt raar.”

Met een ijzeren wil en discipline zet Hassan de achtervolging in. Meter voor meter kruipt ze dichterbij. Na 30 kilometer - uitgerekend op dat cruciale punt- kijkt ze Peres Jepchirchir, Sheila Chepkirui, Yalemzerf Yehualaw en Alemu Megertu in de rug. Maar die vier versnellen als ze in de gaten krijgen dat de tweevoudig olympisch kampioene op de vijf en tien kilometer nadert.

Mentale beproeving

“Sifan kan goed met tegenslagen omgaan”, weet atletenmanager Jos Hermens. Hij kent Hassan al sinds ze als alleenstaande minderjarige asielzoekster van Ethiopië naar Nederland vluchtte. “Misschien wel juist omdat het leven hard is geweest voor haar.” Hassan doorstaat ook deze mentale beproeving, blijft haar tempo volgen en sluit na 35 kilometer weer aan bij de kopgroep.

Zelf verklaart ze achteraf dat ze vanaf twintig kilometer, toen ze last kreeg van die heup, niet meer bezig was met een eindklassering, laat staan de vraag of ze zou kunnen winnen. “Ik dacht alleen maar: hoe langer ik blijf lopen, hoe meer ik leer voor de volgende keer.”

Hassan wil proberen, als eerste topatlete, om de baanatletiek met wegwedstrijden te combineren. Misschien zelfs tijdens de Olympische Spelen van Parijs. Ze is deze zondag in Londen ook de enige deelneemster die snelheidstrainingen voor de vijf en tien kilometer in de benen heeft, hetgeen onderstreept hoe bijzonder haar overwinning is.

Dat er nog lessen te leren zijn, blijkt al vroeg in de race door de Engelse hoofdstad. Nog voor de problemen met haar linkerbeen beginnen, verlaat het masker van onverstoorbaarheid het gezicht van Hassan al even bij een drinkpost. Het is voor haar nieuw om te drinken tijdens het rennen en ondertussen te zorgen dat de ademhaling onder controle blijft. Bovendien heeft ze dat de afgelopen weken door de ramadan nauwelijks kunnen oefenen.

Energie verspillen

Alsof dat nog niet uitdagend genoeg is, versnelt Hassan om haar drinkfles aan een collega een paar meter voor haar te geven die de post gemist had. Het tekent haar als mens, maar of het sportief gezien verstandig is om in een uitputtingsslag zo energie te verspillen? “Weet je wat het is”, blikt ze terug. “Ik wil een goed persoon zijn en dan komt alles goed. Daar geloof ik in.”

Ongeveer honderd meter voor de finish loopt ze bij iedereen weg. Hassan heeft aan de wereld laten zien dat ze klaar is voor een nieuw hoofdstuk in haar carrière, en misschien nog wel belangrijker: ze heeft dat ook voor zichzelf bewezen.

Een paar maanden geleden, toen ze in Ethiopië trainde, zag ze het echt niet meer zitten. Meer dan tweehonderd kilometer moeten lopen per week. Hoe dan? Landgenoot Abdi Nageeye, de beste marathonloper van Nederland, gaf haar toen een gouden tip. “Ik was echt fout aan het trainen. Wilde te veel te snel. Hij zei: dat hoeft niet, bouw het rustig op.”

Dat is ook haar les van vandaag: heb geduld en respect voor de afstand. Grinnikend: “Ik heb Abdi in het verleden weleens uitgelachen als ik hem als een oude man zag lopen. Nu lach ik mezelf uit. Zelfs opstaan uit een stoel is al moeilijk.”

Bekijk hier hoe Sifan Hassan over de finish kwam

