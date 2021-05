Sparta zeker van deelname aan play-offs Europees voetbal

Sparta heeft zich verzekerd van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De Rotterdammers wonnen met 2-1 bij sc Heerenveen en kwamen voor de vierde keer in de laatste vijf duels tot winst.

Dankzij die goede serie eindigde Sparta als achtste in de eredivisie. Voor het eerst sinds het seizoen 1995-1996 besloot Sparta het seizoen in het linkerrijtje. 25 jaar geleden werd Sparta zesde onder leiding van trainer Henk ten Cate. Sindsdien eindigden de Rotterdammers nooit hoger dan de dertiende plaats.

Sparta wacht in de play-offs een uitwedstrijd tegen stadgenoot Feyenoord. De ploeg van trainer Henk Fraser kan voor het eerst sinds 1985-1986 Europees voetbal gaan spelen. Dat seizoen won Sparta in de Uefa Cup na strafschoppen van Hamburger SV. In juli 1994 speelde Sparta wel in de Intertoto Cup.

NEC mag blijven dromen over een terugkeer in de eredivisie. De club uit Nijmegen liet zich in de eerste ronde van de play-offs om promotie/degradatie niet verrassen door Almere City FC. De ploeg van trainer Rogier Meijer won het duel in Flevoland met 4-0 en speelt in de halve finales thuis tegen Roda JC. De Limburgse formatie versloeg De Graafschap in Doetinchem met 3-2.

Drie decepties op rij

Voor De Graafschap betekende de uitschakeling de derde grote tegenvaller in acht dagen tijd. Het elftal van trainer Mike Snoei kon al vorige week vrijdag bij Jong Ajax promotie veiligstellen, maar liet dat na. Ook de tweede kans op directe promotie greep De Graafschap niet, na een gelijkspel tegen Helmond Sport. Go Ahead Eagles passeerde De Graafschap tijdens de laatste speelronde op de ranglijst, op doelsaldo.

De play-offs om Europees voetbal beginnen woensdag met FC Utrecht - FC Groningen (aftrap 18.45 uur) en de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta (21.00 uur). Een dag later zijn de halve finales in de play-offs om promotie/degradatie: NEC-Roda JC en FC Emmen-NAC Breda. De finales van de play-offs zijn zaterdag (Europees voetbal) en zondag (promotie/degradatie).

Ongekende weelde voor Sparta, dat na het gelijkspel tegen FC Utrecht op ‘pole position’ staat om het laatste ticket voor de play-offs te grijpen.