Sparta gedijt bij de realistische aanpak van coach Fraser

Je zou wedstrijden die qua score eindigen zoals ze begonnen kunnen bestempelen als saai en nietszeggend, maar dat ging niet op voor Sparta-FC Utrecht, donderdagmiddag op Het Kasteel.

Allereerst is daar de blik op de ranglijst van de eredivisie. Die vertelt dat Sparta – met nog een speelronde te gaan – achtste staat, een plek die recht geeft op het laatste ticket voor deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Als Sparta zondag bij SC Heerenveen wint, dan speelt het daarin de halve finale bij stadgenoot Feyenoord.

Daarnaast was de remise tegen FC Utrecht een treffend voorbeeld van de progressie die de Spartanen hebben doorgemaakt onder trainer Henk Fraser. Zie het wapenarsenaal tegen de Utrechters, die kwalitatief over de betere voetballers beschikken. Sparta pareert het door te vechten, compact te verdedigen en af en toe te loeren op een uitbraak. Spits Lennart Thy heeft in blessuretijd de winnende treffer nog op zijn schoen, al was dat misschien wat te veel van het goede geweest. “Dit was de beste versie van onszelf”, vond Sparta-doelman Maduka Okoye, die voor de tiende keer zijn doel schoon hield. “Onze trainer geeft ons steeds de juiste mindset mee.”

Het schild van realisme

Fraser predikt vooral realisme bij Sparta. “Soms moet je genoegen nemen met een gelijkspel en dat ene punt verdedigen”, stelde hij na afloop. “Dat ik realistisch ben, is tegelijkertijd ook een soort schild. Er zijn ook mensen die verwachten dat Sparta een ploeg als FC Utrecht zomaar van de mat speelt. Maar als wij niet zo compact spelen, dan krijgen wij een pak slaag en wordt het 0-3 of 0-4. Daarom vind ik het ook zo knap van mijn jongens. Het vraagt zoveel discipline, zoveel bereidheid om een puntje te pakken tegen Utrecht.”

Of Fraser heeft moeten leren om resultaatgericht te coachen? Hij denkt even na. “Ik denk dat mijn ouders mij correct hebben opgevoed, met respect voor de medemens. Zo kijk ik ook naar tegenstanders”, stelt de Surinamer. “Daarnaast heb ik de Hollandse nuchterheid meegenomen. Als je, zoals ik, bij Vitesse en ADO Den Haag hebt gewerkt, dan weet je pas wat het is om een groep zover te krijgen. Deze jongens zijn bereid om voor én met elkaar te werken. Daar geniet ik van.”

Dat Fraser (54) op de drempel staat om samen met Feyenoord, FC Utrecht en FC Groningen te gaan strijden om een ticket voor de Conference League, geeft hem een kick, bekent hij. “Maar ook hier moet je realistisch zijn”, benadrukt hij. “In feite moeten wij een topdag hebben om te winnen van zulke ploegen. Het voordeel is wel dat het maar om één wedstrijd gaat. Dat vergroot onze kansjes.”

