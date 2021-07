Spanje mist de finale, maar de achttienjarige Pedri heeft dit EK alle harten gestolen

Je kunt roemloos worden uitgeschakeld, of met eer, ‘con honor’, zoals de Spaanse sportkrant Marca woensdag kopte. Italië mag dankzij de strafschoppenreeks zondag de eindstrijd van het EK op Wembley gaan spelen, maar het is Spanje dat de harten stal en op dit toernooi nieuwe vergezichten op een mooie toekomst bood. Eén man staat symbool voor de wederopstanding van La Roja, al is het nog bijna een jongen: Pedro González López.

Hij is pas achttien, deze Pedri. Op een toernooi waar de kracht van het collectief superieur was aan individuele klasse ontpopte de pas achttienjarige speler van FC Barcelona zich tot de ster van het EK. Dinsdagavond slaagde hij er op Wembley in om in de reguliere speeltijd een score van honderd procent te halen in geslaagde passes. Pas in de verlenging kwam twee keer een bal net niet goed aan. Pedri was de man van de creatieve aanzetten.

Volleerde voetballer en toch de jongste ooit

Geen risico in zijn spel, geen doelpunten, geen assists? Pedri liet zien hoe moeilijk het blijkbaar is om eenvoudig te voetballen. Als hij de bal aannam, had hij al gezien waar zijn tegenstanders en medespelers stonden. Een volleerde voetballer en toch de jongste ooit in de halve finale op een EK. De last die al op zijn schouders was gelegd – de vergelijking met ‘don’ Andrès Iniesta – deed hem zichtbaar niets. Na de halve finale trok bondscoach Luis Enrique zelf de vergelijking met de man die de WK-finale in 2010 besliste.

“Wat Pedri als achttienjarige heeft gedaan tijdens dit EK heeft nog nooit iemand gedaan op een eindtoernooi. Zelfs Iniesta niet. Zijn prestaties, de manier waarop hij de wedstrijd leest, hoe hij ruimtes vindt, zijn kwaliteit, zijn persoonlijkheid, ik heb nog nooit zoiets gezien. Het is iets dat alle logica te boven gaat”, sprak Enrique in nachtelijk Londen.

Een jaar geleden streed Pedri nog met Las Palmas tegen degradatie naar de derde Spaanse divisie. Barcelona had hem in 2019 al vastgelegd (à vijf miljoen euro) maar hij mocht nog een jaartje op de Canarische eilanden blijven. Pedri komt van Tenerife waar zijn opa de lokale supportersclub van Barcelona oprichtte.

Pedri past naadloos in de vernieuwing die Enrique inzette

Toen hij zich vorige zomer had gemeld in Camp Nou had hij weinig aanpassingsproblemen, zo zag trainer Ronald Koeman al snel. Die liet hem op 17 oktober voor Barcelona debuteren in de Spaanse competitie. Drie dagen later maakte hij zijn eerste doelpunt in de Champions League. Mede door Pedri ging het na een moeizame seizoenstart beter draaien bij Barcelona. In maart volgde zijn vuurdoop in de Spaanse ploeg in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Op het EK is hij vanaf het begin een vaste waarde.

Hij past naadloos in de vernieuwing die Enrique sinds zijn aanstelling in mei 2018 doorvoerde bij La Roja. De oud-speler van Real en Barcelona wist dat de glorietijd van de vorige generatie na drie mislukte toernooien definitief voorbij was. Spanje had het WK van Rusland zelfs gemist. Enrique ging bouwen aan een nieuw team. Het meest controversiële besluit nam hij kort voor het toernooi. Hij liet veteraan Sergio Ramos thuis. De 180-voudig international geniet in Spanje een haast koninklijke status maar was na veel blessureleed niet fit genoeg. Voor het eerst in de historie zit er in de Spaanse selectie op een eindtoernooi geen enkele Real-speler.

Zes basisspelers van Spanje van 24 jaar of jonger

Enrique stelde het team voorop en zocht naar een mix van ervaring, talent en van laatbloeiers. Liefst 22 spelers liet hij sinds 2018 debuteren. Dinsdagavond stonden er zes in de basis van 24 jaar of jonger: Garcia, Ferran Torres, Unai Simón, Olmo, Oyarzabal en dus Pedri. Later viel ook Pau Torres nog in. Binnen de ploeg leunen zij op de ervaring van krachten als Jordi Alba, Busquets en Koke. Die laatst twee vormden op het EK de ruggengraat van het middenveld waardoor Pedri kon excelleren.

De ploeg die het toernooi zo stroef begon, met remises tegen Zweden en het armetierige Polen, kreeg na de terugkeer van Busquets (hij had corona) de juiste balans. Via de 5-0 op Slowakije, de memorabele 5-3 op Kroatië en de strafschoppenwinst op Zwitserland werd de halve finale bereikt. Daarin leek zo’n laatbloeier, de verguisde Morata, als invaller Spanje na de 0-1 van Chiesa alsnog in het zadel te helpen (1-1). Ondanks 65 procent balbezit vond Spanje in 120 minuten uiteindelijk niet genoeg openingen in de granieten defensie van de Italianen om de beslissende strafschoppenserie te voorkomen. Uitgerekend Morata en Olmo misten vanaf elf meter.

Huilend met zijn hoofd verborgen in zijn shirt verliet Pedri het veld. Zijn coach Enrique troostte hem, in het besef dat Spanje voor de toekomst niet bang hoeft te zijn. Mede of vooral dankzij Pedri.

Lees ook:

Engeland speelt geen ‘champagnevoetbal’, maar werd onder Southgate wel een team

Bondscoach Gareth Southgate wist bij de Engelse nationale ploeg een nieuwe cultuur op te bouwen. Woensdagavond volgt de halve finale van het EK tegen Denemarken.