Spanje legt Slowakije over de knie (5-0) en gaat overtuigend naar de laatste zestien

Bondscoach Luis Enrique had al gewaarschuwd. Spanje was als een fles cava, stelde hij, eentje die bijna zou worden ontkurkt dit EK.

Woensdagavond was het dan zover. Met een klinkende zege op het zwakke Slowakije (5-0) plaatste Spanje zich voor de achtste finales, waarin het maandagavond in Kopenhagen aantreedt tegen vicewereldkampioen Kroatië.

Dat Spanje, de Europees kampioen van 1964, 2008 en 2012, zich na het afsluitende pouleduel bij de laatste zestien landen voegde, zorgde voor grote blijdschap bij de spelers en Enrique. De opluchting viel van hun gezichten te scheppen. En dan met name bij Enrique. De kritiek op zijn ploeg was niet mals geweest.

Na de eerste twee wedstrijden, remises tegen Zweden (0-0) en Polen (1-1), was het code rood voor La Roja. In die duels grossierden de Spanjaarden in balbezit, maar qua spel ontbrak er urgentie, leiderschap en koelbloedigheid, vond de Spaanse pers. De vele kansen waren niet aan het elftal besteed, zo was de waarheid op het veld.

Selectiebeleid Enrique onder de loep

Er viel wel iets te zeggen voor die kritiek. Trainer Enrique, als speler groot geworden bij FC Barcelona, koestert het positiespel, een speltype waarin middenvelders als Koke, Pedri en Busquets goed gedijen, maar in het offensief ontbeert het aan echte topschutters. Bij welke club spits Morata ook speelde – Real Madrid, Juventus, Chelsea of Atlético Madrid – zelden was hij onomstreden. Zo ook bij Spanje. Gisteren miste Morata na tien minuten een strafschop.

Miste dit team een leider? Uiteraard werd het selectiebeleid van Enrique nog eens onder de loep genomen. Was het juist om de Spaanse recordinternational Sergio Ramos (180 caps) thuis te laten, waardoor Spanje voor het eerst in de historie zónder een speler van Real Madrid aantrad op een EK? Busquets werd evenzeer gemist. De middenvelder van FC Barcelona was herstellende van corona en moest de eerste twee pouleduels aan zich voorbij laten gaan.

Spanje kon zich echter veel permitteren tegen Slowakije. Het leek wel of de Slowaken waren bevangen door de hitte in Sevilla, waar het kwik dik boven de dertig graden lag. Doelman Dubravká sloeg de openingstreffer in eigen doel (na een schot op de lat van Sarabia) en zag er ook niet best uit bij de 2-0, een kopbal van Laporte vlak voor rust. Na de pauze bepaalden Sarabia, invaller Torres en Kucka (eigen doelpunt) de eindstand op 5-0. “We hopen dat Van der Vaart kijkt”, had de Spaanse commentator gedurende de wedstrijd plagerig gezegd. De oud-voetballer had het spel van Spanje ‘een verschrikking’ genoemd. “Er zit eigenlijk niks in”, oordeelde Van der Vaart bij de NOS.

Die woorden bereiken in deze tijd al snel Spanje. Enrique dacht er het zijne van. Hij zag zijn ploeg bruisen op de training. Klaar om geserveerd te worden. “Als we winnen, dan is dat het resultaat van onze goede vorm”, meende hij.

En zo geschiedde. Champagne was er ook voor Zweden, dat groepswinnaar werd in poule E na een knappe overwinning op Polen (3-2) en zich eveneens plaatste voor de achtste finales.

