Spanje krijgt Zwitserland pas na strafschoppen klein en staat in halve finale EK

Een spannende voetbalavond, waarbij het lange tijd de vraag was of Zwitserland stand zou houden tegen Spanje, werd vrijdagavond in extremis beslist. Spanje plaatste zich via strafschoppen voor de halve finale van het EK.

Spanje en Zwitserland waren de overwinnaars na één van de meest spectaculaire dagen uit de geschiedenis van het EK voetbal. Spanje triomfeerde maandag na ver­lenging tegen vice-wereldkampioen ­Kroatië (5-3), waarna Zwitserland gelijkspeelde (3-3) en uiteindelijk via penalty’s stuntte tegen wereldkampioen Frankrijk.

Maar zo spectaculair kon het nooit worden in het Krestovski Stadion in Sint-Petersburg. Al was het wel spannend. Spanje had steeds meer vorm gekregen dit EK. In de pouleduels met Zweden (0-0) en Polen (1-1) was het spel nog wat stroperig, maar daarna volgde een overtuigend optreden tegen Slowakije (5-0). Waarna via Kroa­tïe de kwartfinale werd bereikt.

Die opmars kan niet los worden gezien van de terugkeer van Sergio Busquets. De middenvelder van Barcelona, die de eerste twee duels miste vanwege een coronabesmetting, is de spil in het positiespel van Spanje.

Van richting veranderd schot

De Spanjaarden stuitten in Sint-Petersburg echter op een stug verdedigend Zwitserland dat op karakter op de been bleef tegen de drievoudig Europees kampioen. Jordi Alba stond al na acht minuten aan de basis van de openingstreffer. De bal werd na zijn schot van richting veranderd door Denis Zakaria, die de geschorste aanvoerder Granit Xhaka verving, en verdween achter doelman Yann Sommer.

Xherdan Shaqiri maakt gelijk voor Zwitserland: 1-1. Beeld AP

Het duurde even voordat de Zwitsers, die op een EK nooit verder waren gereikt dan de kwartfinale, zich hadden herpakt. Lange tijd leek het te figureren in het fraaie positiespel van de Spanjaarden. Enig minpunt: de ploeg creëerde weinig kansen. Pas in de tweede helft gooide de Zwitserse ploeg van bondscoach Vladimir Petković de schroom van zich af. Xherdan Shaqiri profiteerde na ruim een uur van slordig verdedigingswerk en schoof de bal in de lange hoek: 1-1.

Foutenfestival in de strafschoppenreeks

Net toen de wedstrijd in balans was, beging de Zwitser Remo Freuler een tackle op de ingevallen Gerard Moreno. Rood, oordeelde scheidsrechter Michael Oliver. Een zware straf, waarna Zwitserland alles in het werk stelde om de remise over de streep te trekken.

Dat lukte. In de verlenging volgde eenzelfde spelbeeld; Spanje had de bal, Zwitserland verdedigde. Moreno was dicht bij een treffer, evenals Olmo, maar er waren strafschoppen nodig om een winnaar te bepalen. Dat werd een foutenfestival, met missers van uitgerekend Busquets en Rodri namens Spanje en Fabian Schär, Manuel Akanji en Ruben Vargas voor Zwitserland. Mikel Oyarzabal schoot Spanje vervolgens naar de halve fi­nale.

