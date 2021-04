Sociale media in Brits voetbal op stil uit protest tegen racisme - gaat Nederland volgen?

Geen uitslagen, mooie acties, doelpunten of juichende spelers. In Engeland blijven de Twitter-, Facebook- en Instagramaccounts van alle profvoetbalclubs dit voetbalweekend stil. Bewust, omdat de clubs het zat zijn dat spelers telkens weer racistisch worden bejegend op de sociale media. De Europese voetbalbond Uefa sluit zich aan bij de boycot en plaatst dit weekend ook geen berichten.

Humberto Tan, voorzitter van de KNVB-commissie-Mijnals, zou het goed vinden als Nederlandse clubs en overkoepelende organisaties als de KNVB en de Eredivisie CV zich ook aansluiten bij de boycot. De commissie-Mijnals is vernoemd naar oud-voetballer Humphrey Mijnals, de eerste voetballer van Surinaamse afkomst die het Nederlands elftal haalde, en heeft als doel racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan. Tan: “Hoe kan je niet meegaan met een goed initiatief?”

Een boycot is volgens de KNVB in Nederland niet aan de orde. De bond heeft plannen gemaakt om onlineracisme aan te pakken. Eerst wordt onderzocht hoe groot het probleem is. Volgende maand praat de bond met Facebook. Tan wil juist meer actie. “Er wordt veel gepraat over dit thema, maar de echte urgentie om een stevig statement te maken ontbreekt en concrete acties lopen keer op keer vast. Wij hebben een stip op de horizon gezet om van de KNVB over vijf jaar een Europese voorbeeldbond te maken. Dat is de KNVB nu niet. De Premier League is voortvarender en actiever.”

Mentale marteling

De aanleiding voor de Britse boycot is de constante stroom aan racistische berichten die voetballers in Engeland op hun socialemediakanalen binnenkrijgen. Onder meer Reece James van Chelsea en Marcus Rashford en Paul Pogba van Manchester United vertelden dat ze online racistisch waren bejegend. Oud-profspeler Thierry Henry stopte in maart helemaal met sociale media om niet langer ‘mentale marteling’ te hoeven ondergaan.

Dat kan niet langer, oordeelden de Britse bonden unaniem. En dus zwijgen de veel gevolgde sociale kanalen van de clubs (Manchester United heeft bijvoorbeeld 40 miljoen volgers op Instagram en 73 miljoen op Facebook). Doel is om de socialemediabedrijven aan te sporen tot acties, zoals bijvoorbeeld het vooraf screenen van berichten op discriminerende teksten. Ook willen de clubs dat ‘fans’ die na wangedrag worden verwijderd van een sociaal platform zich niet eenvoudig onder een andere naam kunnen inschrijven.

Humberto Tan twittert dit weekend niet

Het Britse initiatief, dat loopt van vrijdag tot maandag, wordt vooralsnog niet gevolgd door clubs in andere competities. Alleen het Duitse Hoffenheim doet mee. In Nederland hebben nog geen profclubs zich aangesloten. De club met verreweg het grootste onlinebereik in Nederland, Ajax, laat weten met andere zaken bezig te zijn en ‘het Britse initiatief in Engeland te laten’. Een woordvoerder wil niet ingaan op de vraag of onlineracisme vaak voorkomt bij de club.

Zelf doet Tan (921.000 volgers op Twitter) dit weekend wel mee. Vier dagen lang plaatst hij niets. “Ook niet de aankondiging van mijn programma’s. Als ze vier dagen hetzelfde bericht zien, schrikken mensen misschien. Gaat het wel goed met Tan? Maar al is er maar één die dan vraagt waarom, dan heeft het al geholpen.”

