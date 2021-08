Snelle spikes zorgen voor opvallende tijden in de 100 meter finale: Usain Bolt vindt het lachwekkend

De avond is over Tokio gevallen als de acht snelste mannen ter wereld klaar staan voor hun 100 meter. Als gekooide roofdieren wiegen ze heen en weer. Klaar om losgelaten te worden. Eindelijk hebben ze weer een kans, want dit is het eerste olympische toernooi in het post-Bolt-tijdperk.

De gepensioneerde meester zelf liet vooraf zijn ongenoegen blijken over het schoeisel waar zijn opvolgers op lopen. Nadat atleten eerder de records van de lange afstanden hebben verbeterd op koolstofhoudende schoenen met dikke zolen - de zogeheten carbonschoenen - is die technologie nu ook toegepast op de spikes voor de sprint. “Ik kan niet geloven dat de spikes zijn aangepast tot een niveau waarop het atleten de kans geeft om sneller te lopen.” Geschiedvervalsing, vindt Usain Bolt, die drie olympiades op rij de beste was.

Het olympische record en het wereldrecord van Bolt staan nog

Hij kan opgelucht ademhalen. Voor nu. Zijn olympische en wereldrecord staan nog, maar de nummers één, twee én drie van Tokio lopen deze zondag allemaal een persoonlijk record. Het gat wordt dus kleiner, en afgaande op de nieuwe olympisch kampioen met sprongen ook.

Die kampioen is de Italiaan Lamont Marcell Jacobs, die verrassend de Amerikaan Fred Kerley en de Canadees André de Grasse voor blijft. Hij bezorgt zijn land een primeur met een tijd van 9,80, goed voor een Europees record. Het wereldrecord van Bolt staat al sinds 2009 op 9,58.

Wie zich in de prestaties van Jacobs (26) verdiept, verbaast zich over zijn snelle progressie. Zijn beste resultaat sinds 2020 is de tweede plaats bij een Diamond League-wedstrijd in 10,05 seconden. Hij heeft een verleden als verspringer en sprak voorafgaand aan Tokio zijn ambitie uit om op de Spelen onder de 10 seconden te lopen. Nou, dat is gelukt.

Elaine Thompson-Herah van Jamaica was de snelste bij de vrouwen. Beeld EPA

Ook bij de vrouwen werd er zaterdag snel gelopen, relatief gezien sneller nog dan bij de mannen. De Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah - een landgenoot van Bolt - klokte de tweede tijd ooit. Met een olympisch record van 10,61 prolongeerde zij haar titel. Om die prestatie in perspectief te zetten: alleen de Amerikaanse Florence Griffith-Joyner was ooit sneller, lang geleden in de jaren tachtig. Maar die tijd van 10,49 is besmeurd door dopinggeruchten.

Dafne Schippers liet de 100 meter in Tokio lopen, om haar rug te sparen voor de 200. Met haar tijden van dit seizoen zou ze een figurant zijn geweest op de korte sprint. Zelfs haar beste tijd (10,81), alweer zes jaar geleden neergezet, zou niet genoeg zijn geweest om het podium te halen. Shelly-Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson stonden dit weekend op de tweede en derde trede. Net als in Peking 2008 gingen er drie vlaggen van Jamaica de lucht in.

Uitzinnig van vreugde

Zondag werd er een zeldzaam Italiaans atletiekfeestje gevierd. Na de finish werdJacobs opgewacht door zijn landgenoot Gianmarco Tamberi, die uitzinnig van vreugde even daarvoor bij het hoogspringen beslag heeft gelegd op de gedeeld eerste plaats. Jacobs heeft een Amerikaanse vader, is geboren in El Paso maar voelt zich ‘honderd procent Italiaan’ - het land van zijn moeder en zijn thuis.

Jabobs is niet de enige finalist van de 100 meter die snel rapper wordt in het door spierkracht gedomineerde secondenspel. De Chinees Bingtian Su bijvoorbeeld zette in de halve finale met 9,83 het Aziatisch record beduidend scherper.

Bolt zal er met gemengde gevoelens naar hebben gekeken. “Het is lachwekkend dat de atletiekbestuurders nu de regels veranderen, terwijl ze dat in het verleden zo lang hebben tegengehouden.”

Volgens Jacobs zal het wel even duren voordat hij zal snappen wat er is gebeurd. “Hier heb ik sinds mijn kinderjaren van gedroomd. Olympisch goud gewonnen na Bolt. Ongelooflijk. Vannacht, starend naar het plafond, realiseer ik het me misschien.”

Lees ook:

De gouden droom van Dafne Schippers lijkt verder weg dan ooit

Op de NK atletiek heeft Dafne Schippers de 100 meter gewonnen, maar met een protesterend lijf en tegenvallende tijden stapelen de zorgen zich op richting de Olympische Spelen.