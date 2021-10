Smaakmaker Arnout Danjuma keert met ‘veel bagage’ terug bij Oranje: ‘Het is anders nu, zeker met Louis’

Het liep al richting middernacht toen Arnaut Danjuma in een zaaltje in De Kuip met stralende blik terugkeek op zijn rentree in het Nederlands elftal. Die was bijzonder verlopen. Met snelle passeeracties, strakke voorzetten en de ene na de andere dribbel, soms vanaf eigen helft tot de cornervlag, had hij als invaller de show gestolen in het potje tegen Gibraltar (6-0). “Ja, daar ben ik weer!”

De bekroning was een doelpunt (5-0), waarna hij als praktiserend moslim Allah dankte. Bijna elke uiting op sociale media begint hij met ‘Alhamdoelillah’, wat in het Arabisch ‘Ere aan God’ of ‘Dank aan God’ betekent. Blijmoedig beleeft hij zijn geloof. Hij lachte veel en hard na bijna elke vraag op de persconferentie. “Ik heb hier drie jaar op gewacht. ik ben gewoon blij dat ik deze kans heb gekregen. Als je zo’n gouden kans krijgt, moet je die verzilveren.”

Zijn naam viel niet meer in Zeist, tot nu

Hij is pas 24 jaar, maar heeft, zoals bondscoach Louis van Gaal zei, al veel ‘moeten doormaken’. Geboren in Lagos, Nigeria, en opgegroeid in Oss werd hij bij PSV opgeleid. Dat liet hem gratis vertrekken naar NEC, waarna hij bij Club Brugge in beeld kwam bij het Nederlands elftal. Zijn debuut maakte hij in 2018 tegen Duitsland (1-1), drie dagen later maakte hij tegen België zijn eerste interlandgoal (1-1). Vervolgens raakte hij uit beeld. Hij degradeerde vorig jaar met Bournemouth naar de tweede Engelse divisie. Zijn naam viel niet meer in Zeist.

Dat is veranderd sinds hij bij Villarreal speelt. De Spaanse winnaar van de Europa League legde eind augustus 25 miljoen euro voor hem neer. “Als je in Engeland degradeert en in de tweede divisie speelt, val je minder op. Ik heb bewust de stap gezet om weer op een hoger platform te spelen. Terug naar het Nederlands elftal was een van mijn doelstellingen”, vertelde Danjuma. “Ik denk zeker dat ik verder ben dan drie jaar geleden. Ik heb mezelf ontwikkeld als mens en op het veld. Ik heb veel meer wedstrijden achter de rug en heb al in veel landen mogen spelen. Ik heb al best veel bagage op mijn 24ste.”

‘Ik ken Louis eigenlijk alleen van de tv’

Zijn officiële Nederlandse achternaam is Groeneveld, maar hij heeft liever dat zijn tweede voornaam wordt gebruikt als achternaam, vertelde hij maandagavond. Bij Villarreal zat hij aanvankelijk op de bank, maar hij baarde de laatste vijf wedstrijden opzien door zijn spel en zijn doelpunten in zowel La Liga als de Champions League. Toen Cody Gakpo zaterdag met een hersenschudding moest afhaken, kreeg hij een telefoontje uit Zeist.

“Dat moment was natuurlijk onverwacht, maar als je zo’n belletje krijgt, dan ben je er altijd klaar voor. Dat doet wat met je. Ik vind zelf ook dat ik mijn draai wel te pakken heb in Spanje. Als je dan in eerste instantie niet wordt geselecteerd, moet je daar goed mee omgaan. Niet bij de pakken neerzitten.”

In een paar dagen Oranje sprak hij uiteraard met Van Gaal, onder meer over zijn positie. Danjuma wil net als Gakpo en Lang het liefst linksbuiten spelen, terwijl er op rechts behalve Berghuis nog geen andere opties zijn. Van Gaal omschreef Danjuma als ‘een open jongen’. “Hij kijkt je aan, geeft goede antwoorden en onderbouwt die ook.” Danjuma over die gesprekken met Van Gaal: “Ze gingen vloeiend. Ik kende hem eigenlijk alleen van de tv.”

Het belette hem niet de 70-jarige coach op de persconferentie bij zijn voornaam te noemen, vrij ongebruikelijk. “Ik ben gewoon mezelf en probeer me van mijn goede kant te laten zien. Ik ben heel goed opgevangen. Het is na drie jaar toch anders, zeker nu met Louis.”

