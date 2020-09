Sloveense expats in de ban van Roglic en Pogacar: ‘Mijn broer heeft Roglic zijn eerste racefiets verkocht’

De uitzending met de negentiende etappe is al bezig als Darinka Oslak binnenkomt. Gekleed in een wieleroutfit van Jumbo-Visma, de ploeg van Primoz Roglic. Aan haar hand dezelfde Bianchi-racefiets als waarmee haar landgenoot nu in de gele trui de Tour de France fietst. Darinka (44) koos deze fiets omdat haar idool er ook op rijdt. Uit haar rugzak laat ze Sloveense vlaggen ploffen. Als Roglic in beeld komt, klinkt licht gejuich op in de Haagse huiskamer. “Wij zijn allemaal zo trots. Het is voor mij echt emotioneel. Wij komen uit een klein land, maar leven in het buitenland. Dan voel je dit nog sterker”, zegt Darinka.

Ze werkt in Den Haag, en behoort net als Urska, Petra en gastvrouw Natasa Globocnik (41) tot de kleine Sloveense expat-gemeenschap in Nederland. Die telt zo’n tweeduizend mensen. Ze zijn al een paar weken in de ban van Roglic (30) en zijn 21-jarige landgenoot Tadej Pogacar. Het duo domineert de Tour en maakt zaterdag in de tijdrit uit wie er zondag op de Champs-Elysées als één en twee worden gehuldigd. Uniek voor een land van amper twee miljoen inwoners; een half miljoen minder dan de provincie Noord-Brabant.

Sloveense Marktplaats

In zo’n klein land ken je elkaar snel. Natasa komt uit Komenda, dezelfde gemeente als Pogacar, en kent hem en zijn familie. Maar over Roglic heeft ze een bijzonder verhaal. “Mijn broer Uros heeft hem zijn eerste wielrenfiets verkocht.”

De eerste racefiets van Roglic.

Ze vertelt dat Roglic als schansspringer in 2011 geblesseerd raakte en om te revalideren ging hij mountainbiken. “Op een geleende fiets. Op zeker moment wilde hij een racefiets. Via de Sloveense Marktplaats kwam hij bij mijn broer terecht, ook een fietser, die in een fietswinkel werkte. En Roglic had wielerschoenen nodig. Mijn broer heeft zijn fiets toen voor hem afgesteld en er nieuwe pedalen opgezet. Een Energija-fiets, het eigen merk van de winkel.”

In de jaren daarna zagen ze die jongen uit Trbovlje doorbreken als wielrenner. “Vorig jaar kreeg mijn broer post. Roglic had zijn pet opgestuurd met een kaartje om hem te bedanken. Omdat hij hem had geholpen om wielrenner te worden. Zo is hij dus”, vertelt Natasa. De winkel van haar broer kan ondertussen de fietsen niet meer aanslepen. Heel Slovenië lijkt nu wel te willen wielrennen.

Het bedankje van Roglic aan Natasa’s broer.

‘Sport is belangrijkste bezigheid in ons leven’

Waarom twee renners uit zo’n klein land, ingeklemd tussen Kroatië, Italië, Oostenrijk en Hongarije, de Tour kunnen beheersen? De vrouwen prijzen het sportklimaat in hun land. In het basketbal, volleybal, skiën en schansspringen behoren ook tot de wereldtop. “Sport is belangrijkste bezigheid in ons leven”, zegt Natasa. “Als je niet een paar sporten doet ben je geen echte Sloveen, haha. De bergen zijn altijd vlakbij, we hebben meren om in te zwemmen, goede fietspaden en de sportfaciliteiten zijn erg goed.”

Maar het is ook de mentaliteit, denkt Natasa. “Wij zijn een klein land, wij moeten heel veel zelf doen en zelf organiseren. We zijn geen bang volk, we werken hard en zijn dan ook extreem. Die mentaliteit zie je terug bij Roglic en Pogacar.”

Beeld Inge van Mill

Al weken volgen zij en haar vriendinnen de Tour op tv. Een echte favoriet voor dit weekend hebben ze niet. “Ze zijn Sloveens!” Darinka zet haar zonnebril met de vlag van haar land op de glazen op haar hoofd: “De ogen van Pogacar zijn leeg van vermoeidheid. Hij is een vechter, maar ik denk dat Roglic het wel gaat redden. De tijd van Pogacar komt nog wel.”

Dat Roglic in een Nederlandse ploeg rijdt maakt het extra bijzonder. Natasa: “Mensen vragen mij vaak: Slovenië, waar ligt dat? Nu spreken onze buren ons erop aan. Ze leren Slovenië kennen als een mooi én bijzonder land. Dat maakt ons zo trots.”

