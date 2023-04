Slot-Mourinho: de beschaafde onderwijzerszoon tegenover de straatvechter

Een romanticus tegenover een realist? Een beschaafde onderwijzerszoon uit Bergentheim versus een ordinaire straatvechter uit Setúbal? En aanvallend spektakel dat de strijd aangaat met defensief calculatievoetbal?

Als Arne Slot en José Mourinho donderdagavond met Feyenoord en AS Roma tegenover elkaar staan in de Kuip in de kwartfinale van de Europa League, dan weten ze dat de sjablonen vooraf al uitgetekend zijn. Een botsing van speelstijlen ligt wederom op de loer.

Oeverloos tijdrekken

Dat Slot (44) en Mourinho (60) elkaars tegenpolen zijn bleek wel vorig jaar mei, toen Feyenoord en AS Roma eveneens tegenover elkaar stonden in de Conference League-finale. Nadat Nicolò Zaniolo, de spits van AS Roma, zijn ploeg na ruim een half uur op voorsprong had gebracht, begon het Theater Mourinho, inclusief massaal en onverzettelijk verdedigen, oeverloos tijdrekken en diverse aanvaringen met de arbitrage. “Dat is niet normaal”, zag Slot. “Maar hij doet het zo slim. Als hij voelt dat de vierde official hem zat is, komt er een ander van de bank. De fysiotherapeut, de assistent, de clubarts. En het werkt. Mourinho kan dat doen met die enorme status van hem.”

Voor José Mourinho is het resultaat heilig. Beeld AP

Zelf had Slot zich destijds voorgenomen zich in de finale puur op het voetbal te concentreren en zich geen seconde bezig te houden met de vierde official of de scheidsrechter. Het haalde weinig uit. AS Roma bleef overeind en won met 1-0, waardoor Mourinho ook zijn vijfde Europese finale won. The Special One had wat hij wilde.

Ook qua spel hebben ze verschillende opvattingen. Slot staat voor aanvallend, attractief voetbal, terwijl voor Mourinho het resultaat heilig is. Het afgelopen weekeinde vormde daarvoor een prima illustratie. AS Roma won met 1-0 op bezoek bij middenmoter Torino. De ploeg kwam tot negen doelpogingen, had 45 procent balbezit en verdedigde met succes de voorsprong die al na acht minuten vanuit een strafschop tot stand was gekomen. Dat is iets anders dan Feyenoord, dat op eigen veld na een spektakelstuk won van middenmoter RKC Waalwijk (5-1), een wedstrijd waarin het 22 doelpogingen had en 56 procent balbezit. Een dergelijk spelbeeld zal vermoedelijk ook donderdagavond te zien zijn, als Feyenoord het in de heenwedstrijd opneemt tegen de nummer drie van Italië. Volgende week is de return in Rome.

De prijzenkast van Mourinho spreekt voor zich

Slot heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot fan is van trainer Pep Guardiola (nu Manchester City), die met revolutionair tiki-taka-voetbal successen vierde met FC Barcelona. “Maar als je Guardiola apprecieert en het leuk vindt om naar zijn voetbal te kijken, dan wil dat niet zeggen dat je geen waardering hebt voor wat een andere trainer doet”, zei Slot woensdag. “Het is juist ontzettend knap. Zijn prijzenkast spreekt voor zich.”

Mourinho won de Uefa Cup (2003, met FC Porto), twee keer de Champions League (in 2004 met FC Porto, in 2010 met Internazionale), de Europa League (in 2017 ten koste van Ajax) en vorig jaar dus de Conference League. “Er zijn heel veel poëten in het voetbal, maar poëten winnen niet veel titels”, zei Mourinho in 2017, nadat hij met Manchester United het Ajax van Peter Bosz had geklopt in de Europa League-finale. Bosz deed met Ajax wat Slot graag ziet: hoog druk zetten, de tegenstander afjagen en zo proberen een opponent te overrompelen. Maar Mourinho gebruikte een simpel foefje om onder de druk van Ajax uit te komen: in plaats van op te bouwen liet hij zijn spelers de lange bal spelen. “Als je dominant bent in de lucht, dan hanteer je de lange bal”, stelde Mourinho fijntjes.

Louis van Gaal verloor net als Bosz en Slot een Europese finale van Mourinho (in 2010 met Bayern München tegen het Internazionale van de Portugese trainer). Van Gaal zei eens: Mourinho kijkt als coach allereerst naar de kwaliteiten van zijn tegenstander. Daar kan de Portugees zich in vinden. “Ik weet dat het een van mijn grootste kwaliteiten is om het spel van de tegenstander te lezen voor mijn spelers”, zei Mourinho als coach van Chelsea. “Ik wil ze elk detail meegeven.” Slot is gewaarschuwd.

Lees ook:

Feyenoord schudt op weg naar Roma chagrijn van zich af

Feyenoord-trainer Arne Slot eist zelfbeheersing van zijn spelers tegen AS Roma en wil geen officieel vuurwerk voor wedstrijden.