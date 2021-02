Slöetjes laat het Nederlandse volleybal kwetsbaar achter

Het is niet het afscheid dat zij verdient. Jarenlang was Lonneke Slöetjes een van de beste volleybalsters ter wereld. Maar zoals zij met haar verwoestende rechterarm tegenstanders sportief sloopte, zo sloopte de sport haar fysiek en mentaal. Dinsdag maakte de ooit zo gevreesde diagonaalspeelster bekend dat zij definitief niet terugkeert. “In mijn binnenste voelde ik dat al langer, nu durf ik daar eindelijk woorden aan te geven.”

Het is mooi geweest, en zwaar. Zeker ook dat laatste. Slöetjes (30) was even ambitieus als verantwoordelijk en perfectionistisch. Met die zeldzame mix van eigenschappen leidde zij Oranje naar ongekende successen, zoals de vierde plaats op de Olympische Spelen van Rio in 2016. Zelf werd ze verkozen tot het ‘Dream Team’ van dat toernooi, hetgeen veel zegt over de status die zij ook internationaal had. Met haar Turkse club won zij meerdere keren de Champions League en het WK voor clubteams.

“Haar bijdrage aan het Nederlandse volleybal wordt met grote letters bijgeschreven in de geschiedenis van onze sport”, verklaart Joop Alberda, technisch directeur van volleybalbond Nevobo, die daarmee ook doelt op haar uitstraling. “Lonneke deed normaal, terwijl ze exceptioneel was. Een sterspeelster die zich als teamspeelster gedroeg. Zo loyaal. Daarmee heeft zij indirect een sterke boodschap uitgedragen en veel mensen tot nadenken gestemd.”

Gevaar voor een klein land

Dat doet haar afscheid ook. Volgens Alberda blijft het Nederlandse volleybal kwetsbaar achter. Het is nu te afhankelijk van één of twee topspeelsters. Er is te lang geleund op de uitzonderlijke kwaliteiten van Slöetjes. “Wij hebben haar niet vaak genoeg uit de hitte van de strijd gehaald. Dat is het gevaar voor een klein land dat slechts een paar grote sterren heeft. Je ziet dat ook in andere sporten. Dit is wel een signaal dat er echt iets moet veranderen.”

Slöetjes zat bij wijze van spreken om de twee dagen in een vliegtuig. Ze reisde van wedstrijd naar toernooi. Als het seizoen met de club erop zat, wachtte het Nederlandse team. Zo ging het jaar-in-jaar-uit. Afzeggen kwam niet in haar woordenboek voor. Haar teamgenoten vertrouwden immers op haar. Het is zuur om te moeten constateren dat die unieke mix aan eigenschappen die haar zover heeft gebracht evenzeer ten grondslag ligt aan haar vroegtijdige vertrek uit de sport. Juist iemand die zo loyaal is als zij, had tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden. Maar wanneer? De internationale speelkalender is dwingend. En welke coach laat vrijwillig zo’n groot talent een wedstrijd langs de kant staan?

Vorig jaar kondigde Slöetjes een sabbatical aan. Nu stopt ze dus definitief, na lang wikken en wegen waarbij –typerend genoeg – haar loyaliteit voor de grootste aarzeling zorgde. “Ik ben niet echt een flierefluiter. Overdenk alles goed. Ik heb zoveel aan het Nederlands team te danken. Dat maakte mijn beslissing wel moeilijk. Je wilt wat terugdoen, maar niet ten koste van alles. Ik heb het afgelopen jaar geleerd om naar mijn gevoel te luisteren en de kriebels om weer te gaan spelen, kwamen niet.”

Ze heeft vrede met dit afscheid. “Het is mijn eigen keus. Dat is heel wat waard. Ik ben nu vooral trots en dankbaar.”

Lees ook:

Avital Selinger is terug als bondscoach volleybalsters: ‘In Nederland hebben wij het te goed’

Avital Selinger is de nieuwe bondscoach van de vrouwen. Zijn belangrijkste taak: de selectie verjongen. ‘Voor een duurzaam team is het inzetten van talenten nodig.’