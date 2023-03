‘Slimme en gehaaide’ Xandra Velzeboer zet met vier keer goud WK shorttrack naar haar hand

Succes in het shorttrack was maakbaar voor Suzanne Schulting, dit weekend kwam daar Xandra Velzeboer bij. Velzeboer won op het WK in Zuid-Afrika alle afstanden waar ze aan meedeed: de 500 meter, de 1000 meter en de gemengde- en vrouwenaflossing. Goed voor vier keer goud.

De carrière van Velzeboer (21), dochter van voormalig shorttrackster Monique Velzeboer, ging lang via de traditionele weg van geleidelijkheid. In 2021 was ze al blij dat ze Schulting in de training op topsnelheid ‘kon bijhouden of een keertje moeilijk kon maken’, zoals ze destijds vertelde in Trouw. Op de Spelen van Peking was ze onderdeel van de gouden aflossingsploeg. Vorig jaar maart werd ze in Canada wereldkampioen op de 500 meter. Een grote verrassing, destijds, met de kanttekening dat de grootste concurrente, Schulting, op haar hotelkamer vastzat na een coronabesmetting.

Schaduwfavoriet ondanks wereldrecord

Dit jaar maakte ze een grote stap. Ze won meerdere wereldbekers én reed een wereldrecord op de 500 meter. Toch was ze voor het WK nog een schaduwfavoriet, omdat vooral Schulting nog de standaard was.

Maar voor Velzeboer kwam het er in Seoul allemaal uit. Op de 500 meter sloeg ze een groot gat op Schulting en Selma Poutsma, de nummers twee en drie (die een-twee-drie was een unicum voor het Nederlandse shorttrack). Op de 1000 meter versloeg ze zondag wederom onder meer Schulting. Het was de eerste keer dat ze Schulting kon verslaan in een grote wedstrijd. Dat feit had toch wel in haar hoofd gezeten, vertelde ze via een in de perszone van het stadion opgezette videoverbinding. “Het maakt het heel bijzonder.”

Bondscoach Niels Kerstholt vond het ook om een andere reden speciaal: “Dit was zo mooi omdat iedereen erbij was. Niemand zat met corona thuis. Ze laat zien, bijvoorbeeld op de 500 meter: ik woon hier.”

Stabiel en gehaaid

Kerstholt kent Velzeboer al sinds 2018. Hij omschrijft zijn pupil als ‘stabiel, slim, gehaaid en uitdagend’. “Richting Schulting en iedereen met wie we trainen. Dat is kenmerkend voor toppers. Die zetten de boel op scherp.”

Wat het ook bijzonder maakte, was dat ze ergens op de weg naar succes ook even de onbevangenheid kwijt was geraakt die een jonge sporter normaal zo kenmerkt. Ook Velzeboer ging zich dit seizoen meer en meer beseffen dat haar status druk met zich meebrengt. Zeker na haar wereldrecord. “Ik had niet verwacht dat het zomaar weer zou lukken. Gelukkig ging het in de trainingen al goed.

Ze was ‘s Nederlands beste in Seoul. Wat bijzonder was, want Nederland won bij de vrouwen alle wereldtitels. Schulting won zaterdag de 1500 meter.

Bewijst die statistiek het gelijk van de bondscoach Niels Kerstholt, die in zijn eerste jaar zoveel succes haalt? Kerstholt wilde er niet aan. “Als we hier allemaal vierde waren geworden, waren we niet fit genoeg geweest. Je hebt scherpte, fitheid en geluk nodig. Ook die kleine factor geluk telt, ja. Ik denk dat we heel mooi op zeg zijn. Een lekkere trend. Het WK bewijst dat wederom, na de EK en de wereldbekers. Maar ik heb nog steeds een hele lijst met zaken die beter kunnen.”

Voor Schulting is het niet meer vanzelfsprekend

Schulting, die zondag mentaal helemaal stuk was (en alsnog met het team twee keer goud haalde) merkte dat ze de grip op het vrouwenshorttrack langzaam aan het verliezen is. Heel langzaam, want ze is nog steeds de succesvolste shorttrackster van dit jaar. Maar ze beseft dat niet alles vanzelfsprekend meer is. Op de 500 meter mist ze bijvoorbeeld de snelheid ten opzichte van Velzeboer erkende ze. “Zij is echt razendsnel op de sprint. En ik ben iets minder snel.”

Bij de laatste test voor het WK, drie weken geleden in Dordrecht, won Schulting niks. Na de dip van Dordrecht was het belangrijk om te blijven praten, aldus Kerstholt via een zoomgesprek vanuit Korea. “Niets is mentaal zwaarder dan dit moment”, zei Kerstholt. “Het moment dat een kampioen onttroond wordt. Je bent altijd de beste geweest, door iedereen aangevallen en dan gebeurt dat. Tijdelijk, want ze kan het nog terugpakken. Maar het is moeilijk.”

Het was voor Schulting niet realistisch om dan te roepen dat ze op het WK wel even drie keer individueel goud zou winnen. Nee, één keertje zou al geweldig zijn. Het lukte op de 1500 meter. Na afloop van het toernooi brak ze. Uit opluchting. Ze wist dat die last er niet meer was, en dat ze toch met het gevoel dat ze een geweldig jaar had gehad het vliegtuig in kon stappen.

Nederland won als toetje zondag nog de gemengde aflossing en de aflossing bij de vrouwen - de mannen waren uitgeschakeld, wat voor flinke wrevel tussen Sjinkie Knegt en Kerstholt zorgde). Met Schulting als voorlaatste renster en Velzeboer als afmaakster. De snelste mocht het afmaken. En na afloop volgden tranen en omhelzingen. De druk was er eindelijk volledig af.

