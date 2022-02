Sleper en Meiners genieten van hun deelname, medailles vanmiddag op het spel

Olympische debuteren in een sport dat ook olympisch debuteert, dat brengt de nodige spanning met zich mee. Karlien Sleper (29) probeert er in haar monobob het beste van te maken, maar kan niet voorkomen dat ze in haar twee eerste runs naar beneden meer aan het meedoen is dan aan het winnen. Haar motto: “Genieten van de imperfectie.”

In haar eerste twee runs op de bobbaan op het Yanqing National Sliding Centre kwam Sleper niet verder dan de zestiende plek. Teleurstellend naar haar capaciteiten, in de wereldbeker eindigde ze dit seizoen enkele keren bij de eerste tien monobobs,

Voor een deel lag de oorzaak bij de beperkt aantal afdalingen dat Sleper op deze baan had gedaan. Voor ze aan de Olympische Spelen begon, ging de voormalig voormalig winnares van zilver op het NK speerwerpen pas zes keer naar beneden. “Deze baan vind ik heel lastig. Ik heb hier nog nooit afgedaald zonder de kant te raken. De eerste run viel het mee, in de tweede run was dat wel heel erg vaak het geval. Toen was ik ook gelijk weg. Daar baal ik wel een beetje van.”

Het onderdeel monobob is aan het olympisch programma toegevoegd om meer gelijkheid te creëren tussen mannen en vrouwen. In de monobob mogen alleen vrouwen meedoen, velen van hen combineren de monobob met de tweemansbob. Door het nieuwe onderdeel is 45 procent van de deelnemers in Peking vrouw, vier procent meer dan in Pyeongchang.

Niet alleen Sleper botste vaak tegen de wanden. Ook de favorieten Elana Meyers Taylor en Mariama Jamanka kregen hun monobob moeilijk onder controle. De Amerikaanse Kaillie Humphries was de snelste 2.09,10, Slepers gaf meer dan drie seconden toe: 2.12,47.

“Ik denk dat ik te graag wilde”, zei Sleper over haar teleurstellende tweede run. “Ik was mijn fouten daardoor steeds aan het ‘opruimen’. Tot bocht zes was het echt superlastig.”

De monobobster doet maandag haar derde en vierde run. “Ik wil weer gaan genieten en mijn beste tijd op deze baan neerzetten. Dan maakt het me niet uit op welke positie ik eindig. Als ik maar met een grote lach van de baan af kom.”

Beeld REUTERS

Meiners

Naast Sleper kwam voor Nederland nog een olympisch debutant in actie. Maarten Meiners was de eerste alpineskiër namens ons land sinds 1952. Helaas voor hem begon hij niet fit aan de eerste reuzenslalom. “Ik ben drie dagen geleden door mijn rug gegaan. Dat is bij mij een beetje een zwakke plek. Dat is gewoon ontzettend pech hebben. Gelukkig ben ik heel goed begeleid door de staf van NOC*NSF om hier zo goed als mogelijk aan de start te staan. Daar ben ik heel blij mee, dat ik hier naar beneden kon.”

De 30-jarige Amersfoorter deed 1.06.03 over zijn race op de Ice River in Yanqing. Meiners neemt daarmee voorlopig de 22e plek in. Straks begint hij aan zijn tweede run. Door hevige sneeuwval is die later begonnen.

Medailles

Dikke kans dat vandaag opnieuw medailes worden behaald door Nederland. Daarvoor zijn er twee hete hangijzers. De aflossingsploeg van de shorttracksters rijden om 12.44 uur hun finale. Met Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma en Yara van Kerkhof zijn de Nederlandse vrouwen de favorieten.

Femke Kok, Michelle de Jong en Jutta Leerdam rijden op de langebaan de 500 meter. Eerstgenoemde geldt als medaillekandidaat. Even daarvoor rijden Patrick Roest, Marcel Bosker en Sven Kramer de kwartfinale van de ploegenachtervolging. Die medailles worden pas later uitgedeeld.