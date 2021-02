Slachtoffers van turnmisbruik benoemd tot Sportpersoonlijkheden 2020

Het is voor het eerst dat deze prijs aan een groep wordt toegekend. Arjen Robben (2014), Max Verstappen (2015), Sven Kramer (2016), Annemiek van Vleuten (2017), Robin van Persie (2018) en Estavana Polman (2019) kregen deze erkenning eerder.

Een onthullend interview afgelopen zomer in het Noordhollands Dagblad met turntrainer Gerrit Beltman, die bekende dat hij jonge turnsters tijdens trainingen mishandelde en vernederde, leidde tot een reeks getuigenissen van (ex-)turnsters. Dat deden ze niet alleen in de media, maar ook in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Kritische blik

Gymnastiekbond KNGU besloot als gevolg van alle onthullingen zelfs het topsportprogramma voor de nationale ploeg stil te leggen, omdat ook huidige trainers en coaches werden beschuldigd. Begin december zegde de KNGU de samenwerking op met de coaches Frank Louter en Patrick Kiens.

“Het is gek, deze prijs, maar de aandacht in de pers was ook hard nodig”, zegt Petra Witjes, een van de vele ex-turnsters die afgelopen jaar haar verhaal naar buiten bracht. Zij nam samen met Stephanie Tijmes namens de groep turnsters de oorkonde in ontvangst die hoort bij de prijs voor de Sportpersoonlijkheid van het Jaar. “We moeten de pers bedanken voor de inzet, de doortastendheid en de kritische blik.”

Andere prijzen

Kees Jongkind van de NOS werd uitgeroepen tot Sportjournalist van het Jaar, voor zijn bijdrages aan het programma Andere Tijden Sport en vooral voor zijn reportage Code Geel over wielerploeg Jumbo-Visma tijdens de Tour de France.

Erik van Haren (De Telegraaf) ontving de prijs voor Sportjournalistiek Talent van het Jaar, Marco Knippen kreeg de Scoop van het Jaar op zijn naam voor zijn interview met Beltman en reportages over het turnmisbruik. ANP-fotograaf Koen van Weel won de Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar, met een foto van baanwielrenner Harry Lavreysen na het veroveren van de wereldtitel in Berlijn.

De NSP vertegenwoordigt zo’n 650 fotografen en sportjournalisten die verslag doen van nationale en internationale sportgebeurtenissen. De prijs voor de Sportpersoonlijkheid van het Jaar gaat naar sportmensen die niet alleen bijzondere prestaties leveren, maar tevens hun persoonlijkheid, hun sport en ervaringen goed in de media kunnen verwoorden.

