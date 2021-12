Skeletonster Kimberley Bos voor het eerst de beste in de wereldbeker

Het was toch echt het hoogste treetje van het podium, waar Kimberley Bos vrijdagmiddag in het Duitse Winterberg op mocht staan. Niet de tweede plek, die ze kent, of de derde. Nee, ze moet deze keer echt een flinke stap zetten op de verhoging, met de Nederlandse vlag op haar rug. De skeletonster won voor het eerst een wereldbekerwedstrijd. Een historische zege, want het was ook de eerste Nederlandse winst ooit in de discipline. “Onwerkelijk”, noemt ze het in het donkere Winterberg, waar de zon dan al lang achter de bergen is gezakt.

Bos (28) voelt zich thuis in het ‘Nederlandse’ skidorp. Het is een plek waar zij vaak traint, aangezien er in Nederland geen ijskanaal is waar iemand met het hoofd vooruit op een slee naar beneden kan razen. Dit jaar zijn de omstandigheden er perfect. Er ligt sneeuw, maar de lucht is helder. En het ijs is snel.

Prestaties van het hoogste niveau

Toch is ze zenuwachtiger dan anders. Haar prestaties zijn dit jaar van het hoogste niveau. Ze begon de dag met een geel hesje, als leider in de wereldbekerstand. Ook dat was al Nederlandse sportgeschiedenis. Het gevolg is dat ze wordt gezien. Ze wordt door bijna elke talkshow gevraagd en bij haar warming-up heeft ze drie camera’s op haar gericht. Al haar trainingen worden door concurrenten gefilmd. Het is iets waar ze aan moet wennen. Het liefst is ze op zichzelf. “Ik denk dan ook dat ik heel moe ben, morgen”, lacht ze.

Van drie fans vindt ze het wel fijn dat ze er zijn. Het zijn vader Henri, moeder Yvonne (voormalig zwemster) én hond Carley, sinds april dit jaar de nieuwe metgezel van Bos in de camper, waarmee de skeletonster regelmatig rondrijdt. Carley was een laatste cadeau aan Bos van haar oma, voordat zij overleed. Gedrieën zijn ze er voor het eerst in tijden bij, want in Winterberg mag weer publiek staan.

Moeder Yvonne vertelt hoe Bos, die met turnen begon, op haar negende al zei dat ze naar de Olympische Spelen wilde. Dat lukte uiteindelijk in skeleton, na een paar pogingen in een bobslee. Bos kwam met de bobsleewereld in aanraking tijdens een test in Harderwijk, waar toen nog een startbaan stond. Ze was er goed in, maar de bond had haar gegevens niet. Via een bericht aan een vriendinnetje op het toenmalige internetplatform Hyves, werd gevraagd of Bos mee wilde naar de jeugd-olympische spelen.

Ervaring en zelfvertrouwen

Dat was negen jaar geleden. In de jaren die volgden, slalomde ze door alle (financiële) problemen die passen bij een eenvrouwsfractie in een kleine Nederlandse sport. Bij de vorige Spelen werd Bos knap achtste. Inmiddels is Bos leidster in het wereldbekerklassement. NOC-NSF steunt haar met 62.000 euro in ‘Project K.Bos'.

Met de jaren groeiden ervaring en zelfvertrouwen, zegt moeder Yvonne. Bovendien maakt ze zelf topsportkeuzes. Zo verblijft ze niet in het hotel waar de rest van de Nederlandse ploeg zit, maar in een appartement midden op een camping, vlak bij de start. Daar heeft ze geen afleiding en kan ze zich in alle rust voorbereiden.

Tegelijkertijd vraagt topsport offers. Zo ziet Bos het kind van haar zus alleen maar via internet, omdat ze elk risico op besmetting, al dan niet met het coronavirus, wil vermijden. Ook haar ouders omhelst ze vrijdag niet, nadat ze heeft gewonnen.

Een nieuw baanrecord

Bos komt vrijdag in de eerste heat als enige binnen 57 seconden naar beneden. De snelheid loopt op tot meer dan 130 kilometer per uur. Het betekent een nieuw baanrecord. Voor de tweede run bekijkt ze haar race, en tekent ze wat op haar iPad: een waterlandschap voor de zwemvereniging waar haar ouders les geven. In de tweede run gaat het nog beter. Bos, die als laatste mag starten, stelt het record nog scherper. Eigenlijk wint ze onbetwist, al heeft ze dat zelf niet door. Ze heeft tijdens het sleeën haar bril niet op en ziet pas laat de 1 oplichten bij haar naam.

Het gele leiderstenue mag Bos houden. Die wordt ingelijst. Moeder Yvonne weet wel hoe: “Niet gewassen. Die gaat zo de lijst in”. De prijs die hoort bij haar eerste zege past er perfect naast. Bos zelf is na afloop uiteraard blij met haar overwinning. “Deze kan van de verlanglijst af. Maar een topsporter wil altijd meer.”

