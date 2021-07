‘Skatekeet’ (16) ziet Japanse jonkies van 13 olympische titels grijpen. ‘Jongeren kennen geen angst’

Als Keet Oldenbeuving het over haar collega’s heeft, spreekt ze van jongens en meisjes. Niet van mannen en vrouwen. Skateboarden is een jonge sport, in meerdere opzichten. Het staat voor het eerst op het olympische programma en kinderen domineren de wedstrijden, in ieder geval bij de vrouwen. Eh, meisjes.

In het Ariake Urban Sports Park zijn het maandag twee dertienjarigen die beslag leggen op goud en zilver. De Japanse Momiji Nishiya wint het onderdeel street, voor de Braziliaanse Rayssa Leal. Dat is geen toeval. Oldenbeuving: “Jongeren kennen geen angst. Naarmate je ouder wordt, ga je meer nadenken.” Waarover laat zich raden. De trucs, uitgevoerd op een dun plankje, zijn soms duizelingwekkend. De gevolgen van een val pijnlijk.

Zelf kent Oldenbeuving wel angst. Zij is ook al zestien jaar. “Ik denk dat het wel goed is om soms angst te voelen. Om te kijken wat redelijk is wat je kan. Om niet buiten je kunnen te gaan.”

Geen finaleplek

Bij haar olympische debuut weet ze geen finaleplaats te bemachtigen. Ze zette twee goede runs neer, waarin er in 45 seconden trucs en sprongen worden gedaan op bankjes, trapleuningen en schansen. Maar drie van haar vijf losse ‘tricks’ mislukten. Toch is ze blij met hoe het is gegaan. Ze had bewust risico genomen met moeilijke oefeningen, in een ultieme poging een plaats bij de beste acht te bemachtigen. No guts, no glory immers.

Oldenbeuving is op haar zevende met de sport begonnen. Haar vader is een skater, dus er lagen genoeg boards in huis. Het was voor haar makkelijk om er een te pakken. “Ik was roekelozer toen ik jonger was. Toen dacht ik: ik doe het gewoon en zie wel wat er gebeurt.”

In een jaar waarin door de turnaffaire zelfs de Nederlandse politiek zich bemoeide met wat er van minderjarige sporttalenten gevraagd mag worden, is het opmerkelijk hoe jong de skaters voor het oog van de wereld staan. The Japan Times jubelt dat het land nog nooit zo’n jonge olympische kampioen had. Oldenbeuving neemt ook duidelijk stelling. Zij is tegen een leeftijdslimiet. “Ik vind het tof dat alle leeftijden mogen meedoen. Anders zouden we ook andere wedstrijden hebben, met minder nieuwe trucs.”

Lef

De sport moet het hebben van lef: van iets durven doen wat nog nooit eerder iemand probeerde. Daarom is het skateboarden ook continu in ontwikkeling. Vanwege het spectaculaire karakter is de sport populair bij de jeugd, ook om naar te kijken. Het Internationaal Olympisch Comité hoopt te profiteren van die aantrekkingskracht en met de toevoeging van deze sport een jonger publiek aan zich te binden. En dus staat er nu een dertienjarig meisje in alle kranten van Japan.

Oldenbeuving is de enige tiener in de Nederlandse delegatie. Roos Zwetsloot is twintig. Zij haalde wel de finale en werd vijfde. Het derde lid, de 31-jarige Candy Jacobs, testte positief op corona en zit in quarantaine. Oldenbeuving zat net als Jacobs op die inmiddels beruchte KLM-vlucht van Schiphol naar Tokio, waar bijna alle positieve gevallen binnen Team NL op terug te voeren zijn. Vooral de eerste dag na de test van Jacobs voelde ze veel stress, omdat er zoveel onduidelijk was. “Daarna ben ik maar gaan doen wat ik het allerleukste vind: skaten.”

Via sociale media heeft ze ‘bizar veel’ reacties gekregen op haar optreden in Tokio. Ze denkt dat er qua bekendheid wel wat veranderd is bij thuiskomst, ook omdat ze vlaggendrager bij de openingsceremonie was. Maar daar ziet ze niet tegenop. “Ik was vaak bij alles de jongste. Dus ik ben wel wat aandacht gewend.”

