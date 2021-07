Liveblog Olympische Spelen

Skateboardster Candy Jacobs test als eerste Nederlandse sporter positief op Spelen in Tokio

Candy Jacobs test positief op corona bij Spelen in Tokio. Beeld EPA

Via dit liveblog houden we u op de hoogte van de prestaties van de Nederlandse sportersploeg in Tokio. Ook leest u hier al het andere belangrijke nieuws over de Olympische Spelen.