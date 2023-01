Sjors Ultee wint degradatieduel met SC Cambuur

Sjors Ultee balde gisteravond even voor negenen zijn vuisten in stadion Euroborg. De ontlading was zichtbaar groot na zijn eerste zege als trainer van SC Cambuur. Het ging ten koste van FC Groningen (0-1), dat daarmee naar de laatste plaats in de eredivisie afdaalde.

Het was voor het eerst sinds begin oktober, toen de Friezen op wonderlijke wijze wonnen van PSV (3-0), dat SC Cambuur als winnaar van het veld af stapte. Een opsteker voor Ultee, die in november de opvolger werd van de zieke Henk de Jong.

Ronduit erbarmelijk was zijn start bij SC Cambuur. Bij de competitiehervatting, een thuiswedstrijd tegen naaste concurrent FC Volendam (0-3), ging het meteen mis bij het debuut van Ultee. Meteen daarna volgde een bekernederlaag bij de amateurs van De Treffers (1-0).

Vooral scoren blijkt dit seizoen een probleem voor SC Cambuur. Dat de marge tegen FC Groningen tot één treffer beperkt bleef, lag in de lijn der verwachting. Sinds de surprise tegen PSV had SC Cambuur in negen competitiewedstrijden slechts één keer het doel weten te vinden. De club, vorig seizoen nog als negende geëindigd, is met afstand de minst scorende formatie in de eredivisie (tien).

SC Cambuur heeft nog zestien wedstrijden om na twee seizoenen op het hoogste niveau af te dalen naar de eerstedivisie. Ultee hoopt in deze transferwindow, zoals wel meer trainers, de nodige kwaliteit toe te voegen aan zijn elftal. Hij is vooral op zoek naar leiders. “Een paar spelers moet de leiding pakken”, stelde Ultee in de Euroborg. “Zij kunnen die andere zes, zeven meekrijgen.”

Nieuw stadion

SC Cambuur hoopt vandaag de clubloze Ben Rienstra (ex-Fortuna Sittard) te contracteren. Mimoun Mahi werd eerder gehuurd van FC Utrecht, maar hij is nog niet fit. Werk aan de winkel dus voor technisch directeur Foeke Booy, maar of hij nog wel volledig gecommitteerd is aan SC Cambuur? Booy kreeg eerder deze maand te horen dat hij na dit seizoen plaats moet maken voor Etiënne Reijnen, een oud-voetballer die nieuwe energie en ideeën moet leveren voor de nieuwe fase waar SC Cambuur voor staat.

De nieuwe fase verrijst momenteel in het westen van Leeuwarden, waar sinds afgelopen zomer begonnen is aan de bouw van een nieuw stadion, dat vanaf volgend jaar plaats moet bieden aan de vijftienduizend toeschouwers. Maar of daar straks eredivisievoetbal te zien zal zijn? Dat valt nog te bezien.

FC Groningen-SC Cambuur, een duel tussen de nummer zestien en achttien van de eredivisie, was een onooglijk foutenfestival, waarbij de treffer van Van Kaam (oud-speler van FC Groningen) een spaarzaam hoogtepunt was. Zijn volley verdween een kwartier voor tijd onberispelijk achter doelman Verrips.

De degradatiekraker kende ook nog eens een treurig einde toen zo’n vijftien ‘supporters’ van de thuisclub het veld betraden uit onvrede over de situatie van FC Groningen. Scheidsrechter Nijhuis moest de wedstrijd hierop tijdelijk staken. Na de hervatting werd er niet meer gescoord, al raakte Lundqvist (FC Groningen) nog wel de lat. Een bemoedigend resultaat voor SC Cambuur, dat zondag Fortuna Sittard ontvangt, de club waar Ultee eind augustus werd ontslagen.

