Sjinkie Knegt wordt weer gediskwalificeerd, maar vindt shorttrack veel te mooi om al te stoppen

Hij was toch echt weer de ezel. Sjinkie Knegt maakte op zijn olympische 1500 meter weer de fout die hem ook al een goede klassering op de 1000 meter kostte. Zelf bleef hij er ogenschijnlijk gelaten onder, maar bondscoach Jeroen Otter was helder: “Sjinkie moet het wel een keer gaan begrijpen. Hij is ook een man van in de dertig.”

Die man van in de dertig had woensdag weer niet zijn beste dag. Knegt (32) werd uitgeschakeld in de halve finale van de 1500 meter. Hij werd gediskwalificeerd. Eigen schuld, gaf hij zelf ook toe. Hij zat in een verkeerde positie, en kwam er niet meer uit.

Verhaal had rond kunnen zijn

Het verhaal voor hem had zo rond kunnen zijn. Knegt heeft zijn portie pech wel gehad, de afgelopen jaren. Een week voor aanvang in Peking kwam op televisie de documentaire die van hem werd gemaakt, nadat hij per ongeluk bij het aansteken van de houtkachel zelf in brand kwam te staan. Te zien was hoe ernstig het eigenlijk was. Hij was er zelf ook van geschrokken. “Ik had sommige beelden nooit zo teruggezien. Dat was heftig.”

Na maanden revalideren kwam hij terug op niveau. In Dordrecht afgelopen november won hij voor het eerst weer een wereldbekermedaille. De hoop was dat hij in Peking precies op het goede moment in topvorm kon zijn. Dat lukte woensdag niet; maandag was hij op de 1000 meter zelfs met twee straffen gediskwalificeerd.

Het was ook lef geweest, zei Otter. Knegt was te lief. Niet agressief genoeg. “Niet denken: ik ga over een rondje versnellen, maar versnellen op het moment dat je dat denkt. En als je dat niet doet, dan kom je er niet mee weg.”

Deze week zijn snelste rondje ooit

Het ging na afloop ook over de vraag of het dan de laatste keer een individuele wedstrijd was geweest voor Knegt op de Spelen. Na Sotsji, waar hij brons won, en Zuid-Korea, waar hij wegging met zilver, zou China een laatste olympisch toernooi kunnen zijn. Maar zelf maakte hij daar snel een eind aan. “Mijn laatste individuele afstand? Ja, van deze Spelen zeker. Maar ik ben zeker niet van plan te stoppen. Daarvoor vind ik schaatsen te mooi.”

Wat ook hielp, was dat hij dinsdag in de training zijn snelste rondje ooit had geschaatst. Otter: “Ik was er niet bij, maar blijkbaar had hij in de bus terug zo hard gejuicht toen hij de rondetijden kreeg, dat het buiten de bus te horen was. Hij reed onder de acht seconden. Stel je voor, dat is onder de 34 seconden op de 500 meter langebaan. Zo goed is dat.”

Iemand die zo kan rijden, hoeft niet te stoppen. Maar dan moet hij wel slimmer worden en niet meer ‘van de oude stempel zijn’, zoals hij het zelf omschreef. Otter vertelde dat Knegt gelijk na de race zei: ‘zo moet je het doen’. “Hij deed het alleen niet. Dan betaal je een dure prijs.”

Geen geweldige statistieken

Zijn individuele toernooi eindigde uiteindelijk met twee diskwalificaties en in totaal drie straffen. Niet de geweldigste statistiek om te hebben. “Maar ik kon vandaag twee dingen doen. Of ik laat het kaarsje uitgaan en ik word vierde in de race, of ik probeer er wat van te maken. Nou, dat laatste. En dan krijg ik een straf, ja. Anders was ik misschien elfde. Dat is ook niks.”

Van de vier kansen op een medaille is er nog één over. De mannenaflossing, of relay, waar vrijdag de halve finale van wordt verreden. Nederland is er dit seizoen nog niet goed in geweest en staat mogelijk ook gehavend aan de start. Itzhak de Laat werd onderuit geschaatst en kwam zo slecht in de kussens dat zijn elleboog behoorlijk pijn deed. Hij werd na de race naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Knegt: “De relay is heel anders. Daar wordt het makkelijker inhalen. Ik heb er veel zin in.”

Vrouwenaflossing naar finale De vrouwenaflossingsploeg, met Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer, plaatste zich overtuigend voor de finale. Zij wilden meteen laten zien dat ze de allerbesten waren, als de aap op de apenrots. Het kwartet zelf noemde het zelfs de ‘grote aap’. Van Kerkhof: “Vier jaar geleden dachten we dat Zuid-Korea niet te verslaan was. We hopen nu dat wij de andere landen twijfel geven.”

