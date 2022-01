Sjinkie Knegt woont al zes weken niet thuis, om corona buiten de deur te houden

“Ik moet zeggen dat ik zes weken geleden een goede keus heb gemaakt", zegt Sjinkie Knegt zondag in Leeuwarden. Om vlak voor Peking dek kans op een coronabesmetting zo klein mogelijk te maken, ziet hij zijn vrouw en kinderen voorlopig een stuk minder. Sterker nog: hij woont al weken niet meer thuis.

Met nog negen dagen voor vertrek naar de Spelen in Peking is de grootste angst voor de Nederlandse olympiërs nu een coronabesmetting. Ook bij de shorttrackers, die dit weekend hun laatste nationale raceweekend hadden voor de Winterspelen op 4 februari beginnen. Wie nu positief test, haalt het belangrijkste toernooi van de afgelopen vier jaar niet meer. Dan gaat er een ‘dikke vette’ streep door de naam. En dat is iets wat Knegt wil vermijden.

Schoolgaande kinderen

De shorttrackers, die dit weekend in Dresden een Europees kampioenschap zouden schaatsen (dat ging niet door vanwege corona), hebben afgesproken dat wie niet in een ideale thuissituatie zit, dat wil zeggen met schoolgaande kinderen bijvoorbeeld, ergens anders een plek kan zoeken. Het is vrije keuze, maar iedereen is wel van het belang doordrongen, zegt bondscoach Jeroen Otter.

De bondscoach zelf verblijft al een tijdje in een ander huis dan zijn normale, en dat geldt dus eveneens voor Knegt. Die zit in een appartementje, waar niemand komt, en met de kok van SC Heerenveen die eten voor hem maakt. Dat kan hij dan afhalen. Voor de rest ziet hij niemand. “We leven al twee jaar in een coronashow, zeg ik altijd. Je weet dat je voorzichtig moet zijn, en het zou heel stom zijn als je nu nog besmet raakt.”

Heel soms gaat hij naar huis, als hij en vrouw en kinderen allemaal een coronatest hebben gedaan. Maar de meeste tijd brengt hij in zijn eentje door. Zelfs met Kerst en Oud&Nieuw was dat het geval. “En soms ga ik naar huis, als ik weet dat er niemand thuis is. Dan ga ik in de garage een beetje aanklooien. En dan ga ik weer op tijd weg. Dat is misschien niet het leukst, maar het werkt prima.”

‘Dingen zijn spannend als je je er niet op hebt voorbereid’

Corona komt vaak onverwacht. Ook in de Nederlandse sportwereldbubbel, bleek uit de positieve test van chef de mission Carl Verheijen afgelopen week. Verheijen had geen idee waar hij de besmetting had opgelopen. Om dat soort situaties te voorkomen, zijn in alle sporten daarom afspraken gemaakt om contact met anderen zoveel mogelijk te beperken. De sneeuwsporters hebben bijvoorbeeld de komende anderhalve week huisjes op een vakantiepark in de buurt van Papendal. Op het sportterrein zelf is een gebied afgezet om te kunnen trainen.

Is de dreiging van een coronabesmetting spannend, zo vlak voor Peking? Shorttrackbondscoach Otter denkt even over die vraag na, op het middenterrein van de ijsbaan in Leeuwarden. “Spannend? Dingen zijn spannend als je je er niet op hebt voorbereid. En dat hebben wij wel.”

Een blessure, dat kan ook nog

Niet iedereen heeft een eigen plekje gecreëerd, omdat het nu eenmaal niet hoeft. De meeste shorttrackers wonen al op zichzelf, zoals bijvoorbeeld Suzanne Schulting. Maar zij haalt eveneens haar voedsel op en mijdt zo de supermarkt. Het is gewoon goed opletten, klinkt het in Leeuwarden. Al is men er inmiddels ‘wel panisch’ mee bezig. Otter: “Wij leven als hermieten. Dat is niet spannend, maar vraagt wel discipline.”

Ook op een andere manier kan de Spelen overigens nog worden gemist. In Leeuwarden wordt Schulting zondag twee keer onderuit geschaatst. Gelukkig voor haar levert het geen blessure op. Ze heeft geen last, en kan vooruit kijken: “Ik wil zeker met een gouden medaille uit Peking terugkomen.” Als ze Peking tenminste haalt. De vlucht van de shorttrackers is op 26 januari. Er werden zondag ruim 35.000 positieve tests gemeld.

