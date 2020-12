Sjinkie Knegt wint twee nationale titels, maar voelt zich zeker nog niet in topvorm

Er ging zowaar een vuist omhoog, toen Sjinkie Knegt zondagmiddag als eerste over de finish kwam op de 1000 meter tijdens het eerste NK afstanden in het shorttrack. Nogal een avontuurlijk gebaar voor een normaal zo nuchtere sportman. Bij zijn tweede afstandszege, op de 500 meter, deed hij er bovendien nog een forse schreeuw bij. Niet voor hemzelf alleen. “Voor het publiek”, grinnikte Knegt in een leeg Thialf.

Het gaat weer goed met de beste shorttracker van Nederland, zo bleek dit weekend. Het NK, waarin het voor het eerst ging om afstandstitels en niet om een allroundklassement, was een afsluiting van twee goede wedstrijdweken voor Knegt, met 31 jaar toch al de veteraan op een nieuw kampioenschap. Vorige week in Heerenveen won hij voor het eerst in 757 dagen weer een internationale wedstrijd, de 1000 meter op de Invitation Cup. Het was de eerste keer sinds het ongeluk met zijn houtkachel begin 2019.

De gevolgen van dat ongeval, waarbij hij zware brandwonden opliep, belemmeren hem niet meer, zei hij zondag. Alleen als hij zijn lichaam ‘stopzet’ na een wedstrijd, beginnen zijn benen nog te jeuken. “En misschien gaat dat nooit meer weg.” De manier waarop hij rondreed, was in ieder geval prima, al was het volgens hem ‘zeker niet perfect’. “Ik heb twee dagen lekker geschaatst. En ik heb hier wel laten zien dat ik het nog steeds kan.”

Heel belangrijk maakt hij zijn schaatsen niet. Dat is typerend voor de nuchtere topsporter Knegt, die alles al heeft meegemaakt. Op zijn leeftijd hoeft hij niet meer zo nodig wedstrijden als die van vorige week en dit weekend te winnen. Ook niet als er voor het eerst een afstandstitel te verdienen valt.

Zware kluif aan de Europese top tien

Knegt had in de coronatijd moeite om de motivatie te vinden, liet hij eerder dit seizoen al optekenen. De afgelopen weken was hij vooral blij dat hij zich kon laten zien met goede inhaalacties. Bondscoach Jeroen Otter zag dan ook een Knegt die ‘tegen zijn topvorm aan zit’. Zijn tactische slimheid verliest hij niet, zegt Otter. “Alleen krijgt hij op duurvermogen wel een zware kluif aan de Europese top tien. Daar hebben we nog verbetering voor nodig. Hij kan nu een of twee keer met de besten mee. We moeten werken aan de pk’s. Die komen nog wel.”

In Heerenveen liet Knegt dit weekend zien wel degelijk duurvermogen te hebben, al zei ook hij dat het daarin zeker nog beter kan. Knegt won de eerste afstand van de dag, de 1000 meter, op bijna traditionele wijze, door in de laatste meters zijn been net ver genoeg uit te strekken, waardoor de punt van zijn schaats als eerste over de finish kwam.

Op de 500 meter reed hij de hele race op kop en kwam hij niet in de problemen. Hij zette de rest ‘stil’ en won op slimheid. Hijzelf vond het geweldig: “De anderen raakten volledig in paniek”, zei hij lachend. Op de finish klapte hij even in zijn handen en stak hij zijn wijsvinger op. Eerste, hoppeta.

Op de laatste afstand van de dag, de 1500 meter, ging in de laatste ronden het licht dan toch uit. Hij werd ‘afgedroogd’, zoals hij zelf zei. “En dan kan Jeroen wel zeggen dat ik dicht bij mijn topvorm zit, maar zo voel ik het zeker niet. Het was goed, maar het moet nog beter.”

Suzanne Schulting oppermachtig Suzanne Schulting was verreweg de beste op de Nederlandse kampioenschappen. Ze won zowel de 500, de 1000 als de 1500 meter. Ze heeft op de langste afstanden ‘geen concurrentie’, zei ze zelf al. Daarom kreeg ze opdrachten mee, om de wedstrijdspanning toch een beetje na te bootsen. Ze voerde de plannen feilloos uit. Alleen op de 500 meter leek ze op weg naar een verlies. Ze werd ingehaald door Selma Poutsma, die haar vorige week ook al tot een zeldzaam foutje dwong. Poutsma viel een ronde later voor haar weg, waardoor Schulting uiteindelijk ook de kortste afstand won. Nu wil ze graag internationale wedstrijden rijden. “Ik wil zo graag laten zien wat ik kan.”

Lees ook:

Shorttrackers racen weer: van fouten leren is het belangrijkst

In Thialf stond voor het eerst in bijna tien maanden weer een shorttrackwedstrijd op het programma. Geen belangrijke, en voor de rijders was leren van fouten belangrijker dan winnen.