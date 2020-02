Sjinkie Knegt: opgestaan, plaats (nog?) niet vergaan

Sven Roes, een nieuwe naam in de Nederlandse shorttrackploeg, kwam de afgelopen weken tijdens trainingen regelmatig even langs Sjinkie Knegt rijden. “Zo, ziet er weer goed uit”, gaf hij zijn idool een compliment. Het klinkt als de omgekeerde wereld, maar zo is het tegenwoordig wel. Roes is de man in vorm in het Nederlandse shorttrack, en achter de naam van Knegt staat een vraagteken. Is het uithangbord van de sport nog wel in staat hard te schaatsen?

Toch schaatste Knegt (30) gisterochtend met geknipte baard en korte kuif snelle trainingsrondjes in Dordrecht. Het waren laatste voorbereidingen voor een rentree vol symboliek. Want voor het eerst sinds hij in januari vlak voor het Europees kampioenschap in Dordrecht tweedegraads brandwonden opliep bij een ongeluk met een houtkachel in zijn huis, staat hij komend weekeinde bij de wereldbeker in dezelfde stad weer op het ijs tijdens een internationale wedstrijd.

Bijrol in de relay

Knegts revalidatie duurde een jaar, ofwel twee halve schaatswinters. In die winters was het gemis van voormalig wereldkampioen Knegt voor het Nederlands team voelbaar en het meest zichtbaar in de aflossingswedstrijden. De laatste relay mét Knegt werd nog gewonnen (in Almaty in Kazachstan eind 2018), maar daarna was de Nederlandse ploeg tot een bijrol veroordeeld.

Opvallender nog was dat niemand individueel in het gat sprong dat Knegt achterliet, zei bondscoach Jeroen Otter gisteren. “Misschien omdat niemand had gedacht dat hij daar ook kon staan.”

Maar zie, net nu Knegt klaar is voor zijn rentree, is de leegte opeens enigszins gevuld. Itzhak de Laat (25) reed drie weken geleden naar Europees zilver op de 1500 meter, zijn eerste medaille op een groot evenement ooit.

Roes (20), die nog niet eens tot de nationale trainingsselectie behoort, haalde afgelopen weekeinde in Dresden in zijn eerste wereldbekerwedstrijd zilver op de 1500 meter. En Melle van ’t Wout (19) veroverde zondag brons op de 500 meter, zij het enigszins met geluk.

Is opgestaan ook plaats vergaan voor Knegt? Nee dus, want Knegt rijdt in Dordrecht. Maar bondscoach Otter had er zeker over nagedacht om na het goede weekeinde van de jongeren in de ploeg Knegt niet op te stellen, vertelde hij in het Dordrechts Museum, bij de persbijeenkomst van de ploeg.

Typerende bravoure

Knegt zelf wilde al weken geleden starten. “Ik was weken geleden ook al sneller dan 70 procent dan de selectie”, zei hij met een voor hem typerende bravoure. Maar toch sloop er afgelopen zondag bij hem iets van twijfel in. Het zou toch niet?

Uiteindelijk kon hij ademhalen. Knegt kreeg de voorkeur, op basis van een lijst met punten die alle konden worden afgevinkt: piekvermogen tijdens fietstesten, maximale zuurstofopname, rondetijden, kruissnelheid over twaalf rondjes. Otter: “Dit doen we niet uit piëteit. Natuurlijk is hij goed in vorm. Voor eigen publiek door het ijs zakken gun je hem niet. Daarom houden we hem al weken in de kast. We hielden hem rustig”.

De zilverruggorilla, zoals Otter hem regelmatig noemt, is komend weekeinde zodoende terug op de plek waar hij zijn sport vorig jaar voor het eerst moest missen. Hij krijgt een wildcard voor de 1000 en 1500 meter, waardoor hij morgen geen voorrondes hoeft te schaatsen.

Mogelijk rijdt hij dan nog wel een aflossing. In dat kwartet neemt hij hoogstwaarschijnlijk niet meteen de laatste positie van afmaker in. Die is voor De Laat, die op dit moment snellere rondes rijdt dan Knegt.

“Ik ga lekker op plek drie rijden, waar de kneuzen altijd zitten”, zei Knegt lachend. “Niet dat ik me een kneus voel, zo noemen we dat altijd in het team. En Itzhak is nu gewoon sneller.”

