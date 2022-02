Sjinkie Knegt na diskwalificatie uitgeschakeld op 1500 meter

Shorttracker Sjinkie Knegt dingt niet meer mee naar de medailles op de 1500 meter shorttrack, hij is gediskwalificeerd.

De 32-jarige Fries eindigde in de vijfde kwartfinale als eerste. Sven Roes strandde in de halve finale, Itzhak de Laat was na een val uitgeschakeld.

Knegt werd twee dagen eerder op de 1000 meter ook gediskwalificeerd. Hij werd door de wedstrijdleiding gediskwalificeerd omdat bij een inhaalactie in de bocht twee concurrenten door zijn toedoen onderuit gingen. Knegt kreeg zelfs twee straffen.

Knegt blijft zo op twee individuele olympische medailles staan. Op de 500 meter doet hij in Beijing niet mee. Bij de Spelen van 2014 behaalde Knegt brons op de 1000 meter en vier jaar geleden eindigde hij in Pyeongchang als tweede op de 1500 meter.

In China komt Knegt nog wel in actie met de mannenaflossingsploeg. Bij de gemengde aflossing werd TeamNL uitgeschakeld door een val van Suzanne Schulting.

