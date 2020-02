Sjinkie Knegt is op ‘verbrande stokkies’ weer zijn oude zelf

Sjinkie Knegt is terug op het ijs. Hij won niet, maar verder lijkt er niets veranderd. ‘Terugkomen met een medaille op de relay is fantastisch.’

Het applaus is al even verstomd als Sjinkie Knegt zaterdagmiddag voor het eerst in dertien maanden achter de lijn van de shorttrackbaan in Dordrecht inzakt om van start te gaan. In de stilte die volgt, klinkt opeens een kreet: “Heiti!” Het is Melle Knegt, zijn zoontje, die zijn vader nog even herkent. Knegt kijkt op, moet lachen. Een toch wel beladen moment is doorbroken.

Dan klinkt het startschot en is Knegt (30) weer in de baan voor een individuele halve finale 1500 meter op een wereldbekerwedstrijd. Een dag eerder had hij al een aflossing meegedaan, maar het individuele toernooi staat voor hem hoger aangeschreven. En eigenlijk lijkt er niets veranderd. Alsof er geen ongeluk met een houtkachel tussen januari 2019 en februari 2020 zat, waardoor hij een jaar moest revalideren. Familie en fans uit zijn dorp Bantega zitten als vanouds op de tribune.

Vorige week was Knegt al meegereisd naar de wereldbekerwedstrijd in Dresden, waar hij de meeste van zijn tegenstanders al was tegengekomen. Veel en vaak werd hij aangesproken. Maar dat was goed, want dan had hij al die afleiding al gehad en kon hij zich in Dordrecht vooral concentreren op schaatsen.

Dat de bekendste shorttracker terug is, is goed voor het shorttrack in Nederland. Itzhak de Laat mag dan op het ijs wel een opvolger van Knegt zijn, buiten het ijs heeft hij niet de uitstraling en het verhaal van de voorheen grote man van de sport. De Laat: “Shorttrack in Nederland is niet alleen maar Sjinkie. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat het een bekende sport werd.”

Bovendien wil Knegt inmiddels meer zijn dan alleen sporter. Op sommige stoeltjes in Dordrecht lagen papiertjes: gereserveerd voor de Sjinkie Knegt Foundation, die hij samen met zijn vriendin opzette na het ongeluk. Bondscoach Jeroen Otter: “Als je hem in zijn onderbroek ziet zitten, schrik je nog steeds. Er zijn zo weinig voorbeelden van mensen die na zo’n ongeluk terugkomen in de topsport. Dat maakt het heel knap.”

Pirouette

Niet dat alles in een uitverkochte hal in Dordrecht met drieduizend toeschouwers meteen vlekkeloos gaat. Iets meer dan een minuut na zijn rentree schuift Knegt al tollend over de ijsvloer. Het is drie ronden voor het eind dringen geblazen en Knegt blijft in de mêlee achter een schaats van een concurrent hangen. Hij verliest zijn evenwicht, valt en eindigt met een pirouette in de kussens.

De wedstrijd wordt afgeschoten. Knegt moet zijn halve finale opnieuw rijden. Normaal al een fysieke uitdaging, maar helemaal voor iemand die maanden competitie heeft gemist. Niet verwonderlijk dus dat Knegt buiten de vereiste top-twee valt om de finale te halen. Na de herreden halve finale kan hij zich een half uur niet bewegen, zo kapot is hij. Fysiek is hij nog niet op topniveau.

Knegt wint zaterdag wel de de B-finale van de 1500 meter. In de laatste bocht schaatst hij zodanig dat hij het opkomende talent Sven Roes blokkeert, die buitenom probeert te komen. De ervaren rot houdt het jonge talent op routine achter zich. Otter: “Hij dacht, wil jij ‘de Sjink’ pakken? Nou, mooi niet dus.”

Na de finish gaat bij Knegt een vingertje omhoog. Voor het ongeluk had hij dat nooit gedaan. Had hij zich zelfs niet eens ingespannen voor een B-finale. Maar zaterdag in Dordrecht wel. Otter zag er symboliek in: “Ik weet niet hoe cool hij is voor media. Ongetwijfeld heel cool. Maar door die vinger zag je dat het bij hem heel wat dieper ligt en meer emoties losmaakt dan je denkt.”

Een dag later loopt Knegt ook tegen de harde topsportwetten aan. Hij krijgt een penalty op de 1000 meter. Daardoor mist hij ook een individuele plek op het WK van volgende maand in Zuid-Korea, waar een medaille vereist voor was. Wel maakt hij twee uur later in de aflossingfinale misschien wel de mooiste inhaalactie van de dag. Mede daardoor wordt Nederland tweede. Knegt: “Dat je terug kan komen met medaille op de relay is fantastisch.”

Heel blij

Knegt is na afloop wel meteen zijn oude zelf: hij is het zoals gebruikelijk niet eens met de penalty die hij kreeg. Wel is hij tevreden over zijn toernooi. “Ik vind het heel bijzonder dat ik dicht bij de finales zit. Dus ik ben hier heel blij mee.”

Otter: “Dat hij dat kan op verbrande stokkies, is zo knap. Het was veel veel meer dan verwacht. Hij heeft een toverdoos en daar zit meer in dan we ooit hebben gedacht. Dat hij na drie dagen zo’n relay kan rijden, dat kan je niet meten. Daar moet je alleen van genieten en je moet hopen dat hij lang bij ons kan blijven.”

Drie keer goud voor de vrouwen De Nederlandse vrouwen genoten overduidelijk van de sfeer in eigen huis. Suzanne Schulting won zaterdag spectaculair de 1500 meter en Lara van Ruijven was de beste op de 500 meter. Yara van Kerkhof was op die afstand tweede. Samen wonnen ze ook nog de relay, waaraan naast Schulting, Van Ruijven en Van Kerkhof ook Rianne de Vries meedeed. Zij namen met een buiging afscheid van het publiek in Dordrecht. Itzhak de Laat was de beste Nederlandse man tijdens het weekend. Hij won brons op de 1000 meter. Een troostprijs, want tot de laatste ronde lag hij op de eerste plek.

Lees ook:

Eén keer echt versnellen, dat lukt Sjinkie Knegt alweer

Voor shorttracker Sjinkie Knegt begon 2019 met een ernstig ongeluk. Maar hij wil terug naar de top, want hij heeft het gemist: ‘Opstaan en naar de ijsbaan. Topsporten. Met je collega’s zijn. Lol hebben.’