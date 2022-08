Sjinkie Knegt, de Willie Wortel van de autocross. ‘Sleutelen vind ik nog mooier dan het rijden zelf’

In tegenstelling tot bij het shorttracken heeft Sjinkie Knegt in de autocross wel een sterke start. Dat blijkt in de finalerace van de Europese kampioenschappen, gehouden tussen de groene weilanden bij het Gelderse Toldijk. Knegt schiet in de drek vanuit de achterhoede het veld voorbij. De viervoudig wereldkampioen shorttrack heeft zich als tiende geplaatst in de toerwagenklasse, een gastonderdeel waar geen medailles worden uitgedeeld.

Aanmoedigingen voor de blauw-oranje wagen komen vanaf een stellage. Ouders, vrienden en twee kinderen kunnen zo over de duizenden hoofden van andere liefhebbers uit heel Europa kijken. De familieleden hebben geen keuze, ze moeten mee van Knegt. De zomermaanden staan bij de familie uit Bantega in het teken van de autocross. Geen tijd voor een camping in Frankrijk of Italië.

Sjinkie Knegt sleutelt het liefst zelf aan zijn wagen. Beeld Koen Verheijden

Het is een familieaangelegenheid. Tijdens raceweekenden slapen zijn ouders Joost en Liesje naast het terrein in de aanhangwagen waarin de crossauto wordt vervoerd. De kar heeft geen ramen of ventilatie. Vader sleutelt tussen de races mee aan de auto, moeder verzorgt de catering. Vrienden liggen in een koepeltent. Knegt overnacht met zijn gezin in een camper. Het is teamwork, elk van hen heeft rond de race een taak.

De beste ontspanning die er is

“Dit is veel mooier dan een vakantie”, zegt Knegt (33) kort voor de finale. Na drie manches kwalificeerde hij zich daar rechtstreeks voor. Knegt geniet veel aanzien in de sport, een paar weken eerder won hij een cross in een minder bezet deelnemersveld. “Autocross is voor mij de beste ontspanning die er is. Tussen trainingen door en elke avond ben ik met de auto bezig. Als ik op trainingskamp ben, mis ik het sleutelen en wil ik snel naar huis.”

Het lijkt zelfs een beetje op shorttrack. “Ook hier kies je de ideale lijn en probeer je een paar minuten lang vol gas te gaan. Ik vind het beide fantastisch om te doen.”

De toerwagenklasse wordt de ‘uitvindersklasse’ genoemd. De coureurs, onder wie Knegt, zijn techneuten, een soort Willie Wortels die alle onderdelen van de wagen zelf ontwerpen en ontwikkelen. Een productieauto wordt gestript en van alle onnodige ballast ontdaan. Hoe lichter de auto, hoe beter de acceleratie. Het silhouet en de wielbasis blijven gelijk, de motor mag gedraaid of verschoven worden onder de kap. Vrijwel alle toerwagens zijn aan de onderkant breder gemaakt voor een betere wegligging en om bij een aanrijding niet zelf geraakt te worden.

Sleutelen is nog mooier dan het rijden zelf

Experts rond het moddercircuit prijzen de technische kennis van de shorttracker, die in het verleden een opleiding tot machinebankwerker op de bedrijfsschool van Philips volgde. Nadat hij al jaren onderdelen maakte voor vrienden in de autocross, wilde Knegt zelf rijden.

Knegt: 'Dit is inspannend genoeg, ik ben helemaal uitgeteld na een dag racen'. Beeld Koen Verheijden

“Sleutelen vind ik nog mooier dan het rijden zelf”, zegt Knegt, die in de werkplaats onder zijn woning met zijn vader onderdelen smeedt. “Sommige concurrenten kopen de auto bij elkaar, dat vind ik nep. Zo’n wagen kost algauw een ton. Ik maak het zelf.”

Zijn shorttrackschema laat hij in de zomerweekenden voor wat het is. Knegt rijdt hoe dan ook, hem krijgen ze niet in een keurslijf. “Ik meld me af op vrijdagmiddag en keer maandagochtend terug. Dit is inspannend genoeg, ik ben helemaal uitgeteld na een dag racen. De anderen van de ploeg fietsen twee uur en liggen daarna op de bank. Vertel mij maar wat een betere training is. En daarbij: het is een post-olympisch jaar.”

Afsluiten in de vorm van zijn leven

Angst voor verwondingen heeft Knegt niet, ook niet na de zware blessures door ongelukken met een brandkachel en een heftruck in het recente verleden. Sinds zijn herstel voelt de schaatser zich nog steeds sterker worden. Bij de Olympische Spelen van 2026 wil hij afsluiten in de vorm van zijn leven. “In het dagelijkse verkeer loop je meer risico om gewond te raken. En met zeventig kilometer per uur afdalen op mijn fiets is nog veel gevaarlijker. Als ik dan een bocht mis, is het snel afgelopen.”

De snelle start in de finale weet Knegt geen passend vervolg te geven. Door de verkeerde bandenkeuze eindigt hij als laatste. Niet getreurd, er zijn vijf herkansingsweekenden in Duitsland en België op komst. Of zijn vrienden en familie er dan ook bij zijn? Ze moeten wel, het is teamwork.

