Sjachtar Donetsk is in Nederland voor benefietwedstrijden: ‘Ik ben zo ongelofelijk trots op Oekraïne’

Taras Stepanenko, voetballer van het Oekraïense Sjachtar Donetsk, zoekt zorgvuldig naar de juiste woorden, terwijl hij ontspannen achteroverleunt in zijn fauteuil in de recreatieruimte van hotel Van der Valk in Schiedam, waar zijn club deze week verblijft voor benefietwedstrijden tegen Fortuna Sittard, Ajax en FC Utrecht.

Nee, de 71-voudig international van Oekraïne wil beslist niet overkomen als een klager, want hij weet dat er landgenoten zijn die intussen geen huis meer hebben of zelfs familieleden hebben verloren, maar ook Stepanenko beleeft soms moeilijke momenten, bekent hij. Zijn voornaamste zorg: zijn vrouw en kinderen, die sinds het uitbreken van de oorlog naar het Spaanse Marbella zijn vertrokken. “Met de club reizen we telkens naar verschillende landen voor benefietwedstrijden”, zegt hij. “Ik leef al maanden zonder mijn familie. Dat doet zeer.” Vervolgens, een beetje wanhopig: “Wat moet ik doen? Moeten ze naar Polen komen, waar Sjachtar zich straks zal vestigen? Naar Oekraïne, waar we binnenkort weer competitie hopen te spelen? Of blijven ze in Marbella? Ik weet het niet.”

Berichten van het front

Wat Stepanenko wel weet: dat alles zomaar kan veranderen. Sinds 24 februari, de dag dat Rusland buurland Oekraïne binnenviel, begint elke ochtend hetzelfde voor hem. De middenvelder van Sjachtar wordt wakker, zet zijn telefoon aan en leest de laatste nieuwsberichten over de oorlog in zijn vaderland.

“Onze gedachten zijn voortdurend in Oekraïne”, vertelt Stepanenko (32). “Als je ’s ochtends leest over raketinslagen, dan is het lastig om je te concentreren op de eerstvolgende training of wedstrijd. Als mens en als voetballer moet je je voortdurend aanpassen aan de situatie. Dat is niet altijd even makkelijk.”

Taras Stepanenko, middenvelder van Sjachtar Donetsk, afgelopen mei tijdens een persconferentie in Slovenië. De club komt uit het Oost-Oekraïense Donetsk, dat al sinds 2014 in handen is van door Rusland gesteunde separatisten. Beeld Reuters

Zelf ontvangt hij dagelijks berichten van soldaten aan het front. “Twee vrienden van mij, een zakenman en een fabrieksmedewerker, zitten in het leger”, vertelt Stepanenko. “Ze vragen om hulp, steun en wat afleiding, wat wij ze als voetballers hopen te bieden.”

Troost bieden aan vluchtelingen

Stepanenko is dankbaar dat hij al zes benefietwedstrijden heeft kunnen spelen met Sjachtar. De dertienvoudig landskampioen van Oekraïne hoopt daarmee geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog. “Ik denk dat het belangrijk is om met deze wedstrijden een duidelijke boodschap af te geven”, meent hij. “Als wij, simpelweg door ons werk uit te voeren, geld in kunnen zamelen en daarmee aandacht vragen voor wat er in Oekraïne gebeurt, dan doen we dat. Ook om Oekraïense vluchtelingen hier in Nederland troost te bieden.” Voor het duel met Ajax gingen er vierduizend kaarten naar Oekraïense vluchtelingen.

De benefietwedstrijden van Sjachtar dienen tevens als voorbereiding op de start van de Oekraïense competitie, die voor eind augustus gepland staat, en het nieuwe Champions League-seizoen, waarin Sjachtar zijn thuiswedstrijden zal afwerken in het Poolse Warschau. Sinds 2014 speelt Sjachtar al niet meer in Donetsk vanwege onrust in de Donbas-regio.

Kansen voor jonge spelers

Sjachtar krijgt langzaam een andere identiteit, ziet Stepanenko. De Braziliaanse spelers, onder wie ook oud-Ajacied David Neres, zijn allemaal vertrokken en daarvoor in de plaats komen nu overwegend jeugdspelers. “Jarenlang was het de strategie van de club om jonge Brazilianen te kopen, ze door te ontwikkelen en vervolgens voor veel geld te verkopen”, weet Stepanenko, sinds 2010 actief voor Sjachtar. “De club heeft echter ook een goede academie. Jonge spelers kunnen nu hun kans grijpen. In het begin zullen de resultaten dan misschien wat schommelen, maar ik geloof wel in onze jeugd.”

Hoe hij de toekomst van Oekraïne ziet? Stepanenko slaakt een diepe zucht, opnieuw in de hoop de juiste woorden te vinden. “Ik ben geen politicus”, benadrukt hij. “Maar laat ik dit zeggen: ik heb er het volste vertrouwen in dat mijn land na de oorlog mooier en sterker zal zijn. Ik ben zo ongelofelijk trots. Op mijn land, op de mensen. Het is prachtig om te zien dat we momenteel zo’n eenheid zijn.”

Lees ook:

Ajax-Shakhtar in het teken van hulp aan Oekraïne. ‘Mensen zijn weer met andere dingen bezig’

De benefietwedstrijd van Ajax tegen Shakhtar Donetsk komende dinsdag moet weer een impuls geven aan financiële hulp voor Oekraïne. Duizenden vluchtelingen zijn erbij.