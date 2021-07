Situatie sporters in quarantaine 'zeer zorgelijk’. Waarom wist NOC-NSF van niks?

Op een ingelaste persconferentie in het olympisch dorp hebben technisch directeur Maurits Hendriks van NOC-NSF en chef de mission Pieter van den Hoogenband dinsdag hun zorgen uitgesproken over zes Nederlanders (vier sporters en twee begeleiders) die in Japan in afzondering zitten nadat ze positief getest zijn op corona. Ze maken zich grote zorgen om zowel hun fysieke als mentale gesteldheid.

Hoe vergaat het de sporters die in quarantainehotels zitten?

Volgens technisch directeur Maurits Hendriks is de situatie van de zes leden van Team NL ‘zeer zorgelijk’. “De sporters zien geen buitenlucht, hotelramen kunnen niet open en het eten is zeer Japans georiënteerd. Zulke slechte omstandigheden verwacht je niet van de Japanse organisatie als het gaat om isolatie. Die mensen zijn hun olympische droom al kwijt en worden vervolgens nog een keer in slechte omstandigheden gezet. Bovendien weten we nog altijd niet wanneer de quarantaine van de sporters eindigt en vragen die we daarover hebben worden niet beantwoord.”

NOC-NSF is geschrokken van de situatie waarin positief geteste olympische sporters in Japan worden behandeld. Hoe konden ze dat niet weten?

Volgens Hendriks heeft de sportkoepel lang geprobeerd om duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden in die hotels, maar kregen ze simpelweg geen antwoord. Al voorafgaand aan de Spelen waren er twijfels. “We hebben maanden geprobeerd om antwoorden te krijgen, dat is niet gelukt. En nu worden we met deze situatie geconfronteerd. Bovendien lijken de regels waarop de Japanse overheid zich baseert steeds te veranderen.”

Wat gaat NOC-NSF eraan doen?

De sportkoepel heeft de klachten inmiddels tot op het hoogste olympisch niveau aangekaart en wordt daarbij gesteund door de Amerikanen, die ook een aantal besmettingen in de ploeg hebben. Daarnaast is de ambassadeur van Nederland gevraagd om diplomatieke druk uit te oefenen op de Japanse overheid. “We proberen grip te krijgen op hun situatie”, aldus Hendriks. “Het feit dat we dit nu ook publiekelijk doen, geeft aan hoe serieus we het nemen. Dit is een grote stap die ons door Japan niet in dank zal worden afgenomen.”

Heeft de druk van de sportkoepel al succes gehad?

Deels. Zo heeft de besmette roeier Finn Florijn inmiddels enig trainingsmateriaal op zijn kamer, zodat hij zijn trainingen kan vervolgen. Ook heeft een psycholoog toegang tot de sporters en kijkt een voedingsexpert naar het eetpatroon van de sporters. Overigens heeft dat laatste nog niet geleid tot een aanpassing in de voeding. Verder zijn er volgens een woordvoerder van de sportkoepel kleine succesjes bereikt: er is wat drop opgestuurd en de sporters hebben spelletjes gekregen.

Als de sportkoepel dit van te voren had geweten, was Team NL dan nog steeds afgereisd naar Japan?

Dat bleek een moeilijk te beantwoorden vraag. Chef de mission Pieter van den Hoogenband benadrukte dat hij ziet dat de sporters in zijn ploeg ‘gefocust’ blijven. “Wij hadden niet snel zelf de beslissing genomen om niet te gaan”, aldus de oud-zwemmer. “We hebben het hier toch over sporters die vaak jarenlang alles hebben opgeofferd om zich hier te kunnen laten zien. Dat geef je niet zomaar op. We hebben nu een fors aantal extra maatregelen genomen om nieuwe besmettingen te voorkomen. Daarover zijn geen klachten gekomen. Ook niet in een extra ‘meeting’ die we daarover met alle teammanagers hebben gehad. We houden ‘the eyes on the price.’”

