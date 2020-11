Sinds de coronacrisis zijn ruim 2 miljoen mensen veel minder gaan bewegen

Een op de vier Nederlandse volwassenen die voor de coronacrisis nog regelmatig sportte, doet dat (substantieel) minder dan voor de crisis. Dat blijkt uit de tweede Monitor Sport en Corona, die het Mulier Instituut dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde. Volgens hoofdonderzoeker Hugo van der Poel is dat een zeer onrustbarende ontwikkeling. “Het gaat om naar schatting ruim twee miljoen mensen. We zijn bang dat we een flink deel van deze mensen kwijt zijn. Het zijn al niet de meest gemotiveerde mensen die minder doen, en die krijg je er het moeilijkste weer bij.”

In de Monitor Sport en Corona worden door het Mulier Instituut de laatste ontwikkelingen van de sport in Nederland samengevoegd. Nieuw zijn daarin cijfers over de zomer en het najaar. Uit de eerste, die in juni werd gepubliceerd, bleek dat ruim de helft van de sportende volwassenen veel minder was gaan sporten. In de zomer nam de sportdeelname weer toe, onder meer door de versoepelingen in de maatregelen en het lekkere weer.

Mensen met een lage opleiding haken meer af

De eerste schok van de coronapandemie is daarom wel voorbij, zo constateert het Mulier Instituut. Maar een substantieel deel blijft dus een stuk minder bewegen, zo blijkt nu. Vooral onder laagopgeleiden stijgt het aantal mensen dat sport minder snel dan bij middelbaar en hoogopgeleiden. Dat betekent dat de verschillen in de samenleving verder worden vergroot, aldus Van der Poel. “Dat was sowieso al zorgelijk, maar de verschillen diepen verder uit.”

Een andere belangrijke constatering in de tweede monitor is volgens Van der Poel bovendien dat de coronacrisis nu op de lange termijn een negatief effect krijgt. “Bij die mensen die zijn afgehaakt, is de routine om te sporten verdwenen. En het is veel makkelijker om je routine vast te houden dan na een half jaar het bewegen weer op te pikken. Voor hen is het bijna Mens-erger-je-niet, waar je als je er bijna bent je terug moet naar start. Dat voelt niet lekker, zeker als je het ook wel lekker vindt om ‘s avonds niet het huis uit te hoeven.”

Juist nu het nodig is tegen het virus

Het gemis van zo’n grote groep Nederlanders is zorgwekkend, zeker nu snel duidelijk wordt dat sport en bewegen cruciaal is in het bestrijden van het coronavirus. Niet voor niets noemde minister Hugo de Jonge in de recentste persconferentie van het kabinet het belang van in beweging blijven in hetzelfde standaard riedeltje van afstand houden en je handen stuk wassen. Van der Poel: “Het is echt sneu dat mensen afhaken, terwijl juist sport een manier lijkt om het virus te weerstaan.”

De conclusie van het Mulier Instituut eindigt somber. De winter is niet ver weg, een periode waarin de sportdeelname standaard een neergaande lijn laat zien. Dit jaar kan het volgens de onderzoekers zelfs leiden tot een daling tot het niveau van maart, het dieptepunt, toen Nederland in lockdown ging, vooral als sporten bij een vereniging lange tijd niet mogelijk is. Van der Poel: “We zijn bang dat er een structurele deuk wordt geslagen in het sport- en beweeggedrag van de Nederlanders. Met alle zorgproblemen van dien.”

