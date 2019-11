‘Simpele ideeën helpen al tegen geweld op het veld’

Wout Stulen vindt het ‘helemaal niet terecht’. De voorzitter van de Utrechtse volksclub DWSV is van mening dat de KNVB zijn vereniging veel te zwaar straft. De Nederlandse voetbalbond heeft de vereniging voor dit weekend uit de competitie gehaald en wil de vereniging voor altijd schorsen na een jarenlange optelsom van geweldsincidenten.

Maar, zo zegt Stulen, zijn vereniging heeft echt niet altijd de schuld bij incidenten. Er spelen zeker niet alleen maar lieverdjes (“Wij zijn eerlijke mannen, zeggen waar het op staat”), maar enkele mogelijke daders bij de uit de hand gelopen wedstrijd van afgelopen weekend heeft hij bijvoorbeeld nog nooit gezien, zegt de voorzitter. “Ik ben in de wijk aan het kijken wie die jongen is. Maar wij worden nu gestraft vanwege een actie van iemand die hier één keertje komt.”

Toch is een vereniging allereerst zelf verantwoordelijk voor het gedrag op en rond de velden. Komt een club daarmee in de problemen, dan kan ze aankloppen bij zowel gemeente als KNVB. In de regio Enschede was dat noodzakelijk. Daar werd twee maanden geleden in samenspraak met de KNVB door 22 van de 24 verenigingen met de ondertekening van een manifest afgesproken meer te doen tegen ongeregeldheden. Dit omdat clubs uit de omliggende dorpen niet langer tegen enkele verenigingen uit de stad wilden spelen, juist vanwege angst voor ongeregeldheden.

Geschorste spelers

Er moest dus iets gebeuren, zegt Gijs Rekers van de Federatie Enschedese Voetbalverenigingen (FEV). “Geweld buitensluiten is heel moeilijk. Voetbal is emotie. Er zal altijd enige vorm van onvrede blijven bestaan. We hopen met een manifest wel aan te geven dat niet iedere vereniging zelf het wiel hoeft uit te vinden. Als een maatregel bij een club werkt, kan de rest ervan leren.”

Rekers noemt de vergadering van afgelopen woensdag. Een idee dat langskwam was bijvoorbeeld om clubscheidsrechters eens ‘bij de buren’ te laten fluiten, zegt Rekers. Tevens is er besproken hoe alle gele en rode kaarten worden gemeld bij de KNVB. “Het zijn simpele ideeën, maar dat gaat hopelijk wel helpen.”

Belangrijk is volgens Rekers ook dat er beleid komt waardoor geschorste spelers niet zomaar bij een andere vereniging kunnen gaan spelen. Dat is ook het verweer van voorzitter Stulen van DWSV. Het royeren van een hele vereniging levert volgens hem niets op. “Spelers gaan naar andere clubs en zijn daar dezelfde jongens. In mijn ogen moet je geen club straffen, maar spelers zelf.”

Snel in een vechtpartij

Trieneke Bos helpt amateurclubs bij tuchtzaken. Zij merkt dat bij sommige clubs ook de wil ontbreekt om over geweld te praten. “Vaak word ik er bijgehaald als er al iets op het veld heeft plaatsgevonden. Dat is te laat. Maar voorlichting hoeven verenigingen dan niet, terwijl je sneller dan je denkt in een vechtpartij kan geraken. Verenigingen zijn wat dat betreft vaak naïef. Weten wat je in zo’n situatie moet doen, kan al heel veel schelen.”

In Enschede hebben de plannen vooralsnog niet veel resultaat opgeleverd. Afgelopen woensdag bij de vergadering kwam de KNVB toch met een lijstje van incidenten aan, aldus Rekers. “Het probleem is er nog steeds. Maar dit heb je ook niet meteen opgelost.”

DWSV mag als gevolg van de straf in ieder geval dit weekend met geen van de zes teams uitkomen in de KNVB-competitie. De club kan in geen andere competitie meedoen. Stulen: “Dit weekend gaan we waarschijnlijk trainen op ons veld, of als dat niet mag in het park hier vlakbij. Daarna kijken we weer verder. Als wij hier weg moeten, oké. Als ikzelf weg moet, oké. Mijn doel is in ieder geval om deze club te laten bestaan.”

