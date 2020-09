Sifan Hassan kan weer diep gaan en breekt het werelduurrecord

Het hele uur lag Hassan samen met haar grootste concurrente, de Keniaanse marathonloopster Birgid Kosgei, voor op het wereldrecordschema. Hassan koos vooral de tweede positie. Af en toe nam ze de kop over en dan liet ze bewust het tempo een beetje zakken, wetende dat zij de sterkste eindsprint in de benen heeft. Haar manager Sander Ogink zat te genieten op de tribune. “Ze speelde een mentaal spelletje. Bewust even een beetje inhouden. Ze voelde zich duidelijk goed anders had ze dat niet gedaan.”

Niet meer gewend om diep te gaan

Nog maar drie weken geleden tijdens de Diamond League-wedstrijd in Monaco moest Hassan tijdens de 5000 meter uitstappen. Ze was mentaal leeg. Niet meer gewend om diep te gaan. Tijdens de start van de coronacrisis verbleef ze in haar geboorteland Ethiopië, waar ze vast kwam te zitten. “Ik zat daar zonder mijn coach en heb een pauze genomen. Drie maanden lang waren we bang, we konden niet eens naar buiten. Het was een erg moeilijke tijd. Ik heb toen helemaal niet getraind.”

In Monaco was ze nog niet de oude Hassan. Nu voelde ze zich beter. “Ik ben beter voorbereid en in betere conditie”, zei ze afgelopen donderdag op een persconferentie. “Ik denk dat het me lukt om een betere tijd te lopen.”

Sifan Hassan poseert trots voor haar wereldrecord. Beeld EPA

Het was in het voordeel van Hassan dat Kosgei de tweestrijd tot de laatste minuut volhield. De favoriete afstand van Hassan is de 1500 meter, 46 rondjes op de baan is voor haar een mentale uitdaging. Kosgei daarentegen is gewend aan lange afstanden, zij is de beste marathonloopster van dit moment. Het werd een boeiende strijd, maar Ogink zag dat Hassan de hele race alles onder controle had. “Alleen de eerste helft had ze het zwaar, omdat het tempo lager lag dan haar normale tempo. Ze loopt normaal niet zo rustig.”

Een uitzonderlijk talent

De aanscherping van het record met 413 meter tekent de klasse van Hassan. Volgens haar Amerikaanse trainer Tim Rowberry is zij een uitzonderlijk talent. “Veel topatleten kunnen verschillende afstanden snel lopen, omdat je bijvoorbeeld de basis van een snelle 800 meter nodig hebt om een snelle 5 kilometer te kunnen lopen. Maar Sifan is speciaal. Ik denk dat zij in staat is op bijna alle afstanden een toptijd neer te zetten, van de 800 meter tot aan de halve marathon.”

Vorig jaar schreef ze geschiedenis door als eerste atlete ooit op een WK zowel de 1500 meter als de 10.000 meter te winnen. Vrijdag schreef ze als vierde atlete ooit – na de Italiaanse Silvana Cruciata in 1981, de Keniaanse Tegla Loroupe in 1998 en de Ethiopische Dire Tune in 2008 – het werelduurrecord op haar naam.

