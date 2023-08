Sifan Hassan is niet meer dezelfde als in Tokio – en dat is goed

Sifan Hassan is dankbaar. “Ik heb hier meer zelfvertrouwen gekregen dan in Tokio.” Op papier zijn deze wereldkampioenschappen misschien niet de triomftocht geworden zoals de Olympische Spelen twee jaar geleden. Maar wat geeft dat?

Sifan is niet meer dezelfde Sifan als in Tokio – en dat is goed. De stelling is afkomstig van Jos Hermens, haar manager en vertrouweling sinds jaar en dag. Ja, ze won op de Spelen in 2021 meer medailles dan bij dezelfde driedubbele uitdaging op dit toernooi. Twee goud en één brons om één zilver en één brons. Maar Hermens weet hoe die prestaties tot stand zijn gekomen, met welke gemoedstoestand om preciezer te zijn.

Midden in de nacht had Hassan hem opgebeld, in de nacht na de finale van de 10.000 meter op de openingsdag van de WK in Boedapest. Daarin was ze vlak voor de finish gevallen, terwijl ze in gouden positie liep. Hermens had haar al wat appjes gestuurd. Deels meelevend, deels kritisch. Ze had tactische fouten gemaakt, had in het begin een te groot gat laten vallen waardoor ze zich aan het eind te veel moest forceren.

Leergierig en nieuwsgierig

Al snel ging het gesprek over veel meer dan alleen die race. Over haar carrière en over het leven. Zo is zij, zegt hij: open-minded, leergierig en nieuwsgierig. Dat verklaart ook waarom ze op deze WK weer drie afstanden loopt. “Ze wil het trauma van Tokio achter zich laten.” Trauma? Hassan schreef er sportgeschiedenis. “De prestaties waren prachtig, maar het was voor haar heel stressvol geweest. Door corona en het elke dag moeten testen en vooral door de druk die er op haar lag. Dat maakte de nasleep ook bijzonder lastig. Ze wilde nu kijken of ze meer kon genieten van het lopen van drie afstanden.”

Na haar val op de 10.000 meter volgden brons op de 1500 en zaterdagavond zilver op de 5000 meter. Qua beleving was het inderdaad een nieuwe ervaring geworden, vertelt Hassan zelf, een positieve voor de duidelijkheid. In Tokio had ze elke race minder energie gehad, terwijl ze hier juist gaandeweg het evenement steeds frisser en sterker was geworden.

‘Ik leer van mezelf’

Dat is extra opvallend omdat ze minder specifieke baankilometers in de benen had, als gevolg van de wegsessies voor de marathon. Dat atletiekonderdeel heeft Hassan dit jaar aan haar repertoire toegevoegd.

“Ik leer van mezelf”, verklaart de dertigjarige Hassan. “Ik ben duidelijk sterker geworden. Daarbij helpt de ervaring. Maar het helemaal begrijpen, doe ik ook nog niet. Ik ben verrast. Veel atleten worden tijdens een toernooi steeds minder, omdat er zo veel stress is, ik word gewoon beter.” Waarschijnlijk is stress – of beter: het ontbreken daarvan – het sleutelwoord.

Omdat Tokio zo heftig was geweest, kon Hassan daarna maar moeilijk haar motivatie hervinden. Steeds stelde ze de hervatting van de training uit. Dat resulteerde vorig jaar op de WK in Eugene nog in een vierde plaats op de 10.000 meter en een zesde op de 5000. Door de twee podiumplaatsen in Boedapest mag Hassan zich nu de meest succesvolle Nederlander noemen op de wereldkampioenschappen atletiek. Met zes medailles is ze Dafne Schippers voorbij.

Sifan Hassan komt als tweede over de finish, achter winnares Faith Kipyegon. Beeld ANP

Racen op een atypische manier

Het zilver op de vijf kilometer veroverde ze op een atypische manier. Hassan is naar eigen zeggen geen goede tactische racer. Ze loopt of helemaal achteraan of helemaal vooraan. Maar met de 10.000 in haar achterhoofd besloot ze tactisch te gaan lopen. In het gedrang dus, waar zij – hoe ironisch – altijd bang is om te vallen. Wat vroeger door haar licht zwiepende loopstijl weleens gebeurde.

Als ieder mens neemt ook Hassan haar verleden mee. Hermens vindt het mooi om te zien hoe zij zich als mens ontwikkelt. “Vergeleken met Tokio is Hassan een ander mens. De ereronde die zij in juni bij de FBK Games maakte, vind ik wat dat betreft frappant. Vroeger zag ze er tegenop om een praatje met fans te maken. Haar Nederlands is natuurlijk ook nog niet wat we hoopten. Ze is echt van een gesloten persoon naar openheid gegroeid.

“Ze was altijd al heel sociaal naar een kleine groep om haar heen, maar nu is ze dat naar bijna de hele wereld. Ze krijgt tegenwoordig ook energie van interviews geven, in Tokio voelde dat nog zwaar.”

Onvergelijkbaar stresslevel

Maar heeft ze uiteindelijk in Boedapest ook meer kunnen genieten? Hassan antwoordt met een volmondig ja. Ze legt uit dat het stresslevel onvergelijkbaar was. Ook vanwege het belang dat zijzelf aan de uitslagen hing. Zij is al wereldkampioen – twee jaar geleden won ze twee afstanden in Doha – en ze heeft al eens met succes drie afstanden gecombineerd op een mondiaal kampioenschap. Hassan is niet iemand die zo’n kunstje dan per se wil herhalen. Liever zoekt ze een nieuwe uitdaging. Zoals Hermens zei: ze is nieuwsgierig en ook avontuurlijk.

Die nieuwe uitdaging heeft ze dit jaar gevonden in de marathon. Goed beschouwd stonden deze WK volledig in het teken van de Olympische Spelen, volgend jaar in Parijs. “In Tokio ging mijn zelfvertrouwen omlaag, hier omhoog.” Hassan zegt cryptisch dat ze veel wijzer is geworden voor Parijs. Welke afstanden ze daar overweegt, wil ze nog niet zeggen. Maar haar opmerking dat ze ‘niet voor de medailles gaat maar voor de historie’, doet vermoeden dat het in ieder geval een unieke combinatie wordt tussen baannummers en marathon.

Lees ook:

Onmogelijk? Dan wil Sifan Hassan het juist doen

Sifan Hassan wil proberen om de baanatletiek met wegwedstrijden te combineren. Een unicum in de topsport. Haar marathondebuut, zondag in Londen is de eerste test. ‘Niemand heeft het eerder zo gedaan.’